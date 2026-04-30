Ecuador.- AMP.- Noboa acusa a Petro de impulsar una supuesta "incursión" de guerrilleros colombianos en Ecuador

Archivo - March 5, 2026, Quito, Ecuador: Ecuador President Daniel Noboa delivers remarks, during an event marking the eighty-eighth anniversary of the National Police, at the Enríquez Gallo Police Academy, March 2, 2026 in Quito, Ecuador. - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

El presidente de Colombia pide a su homólogo que "deje de creer mentiras" y lo invita a construir la paz en territorios fronterizos

Petro advierte que "la alianza Uribe/Noboa" busca "agredir las elecciones" y apuesta por un refuerzo de la vigilancia para evitar la entrada de armas

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha acusado este miércoles a su par en Colombia, Gustavo Petro, de impulsar una presunta "incursión" de guerrilleros colombianos por la frontera que comparten ambas naciones.

"Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de (Gustavo) Petro", ha indicado el mandatario ecuatoriano en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha advertido que Quito cuidará de su "frontera" y "población".

A renglón seguido y en plenas tensiones entre ambos mandatarios latinoamericanos, Noboa ha instado a su homólogo colombiano a dedicarse a "mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos".

Por su parte, el inquilino de la Casa de Nariño ha respondido minutos después a las palabras del jefe del Ejecutivo de su país vecino pidiéndole que "deje de creer mentiras", al tiempo que ha aludido a la idea de un encuentro en el que tratar de construir la paz de los territorios fronterizos.

"Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras", ha espetado Petro, también en un mensaje en redes sociales.

Cabe recordar que el pasado 19 de abril Petro anunció la interposición de una demanda penal contra Noboa, después de que este último cuestionara en una entrevista la supuesta reunión del presidente colombiano con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", explicó entonces el dirigente colombiano asegurando no conocer "al tal Fito ni a sus amigos".

INTERVENCIÓN EN LAS ELECCIONES Y REFUERZO DE LA SEGURIDAD

Horas después de esta última acusación lanzada por el mandatario ecuatoriano, Petro ha arremetido contra Noboa asegurando que el dirigente ecuatoriano ha trazado una "alianza" con el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) con la cual se "intenta agredir las elecciones de Colombia".

"Estamos ante el esfuerzo de (la) extrema derecha de llenar de miedo las urnas y nosotros las llenamos de esperanza", ha defendido el jefe de la Casa de Nariño, tras afear la subida de aranceles de su par en Quito a los productos colombianos --algo a lo cual Bogotá respondió con el anuncio de la imposición de aranceles del 100% a los productos del país vecino andino--, así como la "tesis de movimientos extraños" en los coches de los escoltas de Petro que condujo a la deducción "sin más" de que "era porque alias 'Fito' se reunía" con él.

A renglón seguido, tras asegurar que en Colombia "no existen guerrilleros" sino "grupos armados del narcotráfico" y que "a los del sur del país les compra la cocaína la Junta Internacional del narcotráfico", el mandatario colombiano ha afirmado saber que "armas y explosivos entran por la frontera de Ecuador con destino a los frentes de los narcos en el (departamento del) Cauca", entre la cordillera de los Andes y el oceáno Pacífico.

"Las carreteras de entrada a Colombia deben tener fuerte vigilancia militar para impedir (la) entrada de armas", ha reivindicado el líder sudamericano que, inmediatamente después, ha abogado por la implementación de un plan candado para las ciudades de Cali, Jamundí y Palmira, todas ellas en el departamento del Valle del Cauca, limítrofe con el de Cauca. De hecho, el mandatario ha ordenado de manera "inmediata" el despliegue de fuerzas en el Cauca al general López.

Estas palabras llegan a pocos días de que Petro llamara a investigar si los explosivos utilizados en el ataque que tuvo lugar el sábado en la Vía Panamericana, a la altura de Cajibío, en el departamento del Cauca, donde perdieron la vida una veintena de personas, procedían de Ecuador para llegar a los frentes de la referida región colombiana.