MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha anunciado la detención este miércoles de Javier Macías Villamar, hermano del jefe de Los Choneros, José Macías Villamar, alias 'Fito', extraditado a Estados Unidos donde ha sido procesado por narcotráfico y delitos de crimen organizado.

En el marco de la operación 'Cazador', Reimberg ha celebrado la captura de 'Javi', como se conoce en el mundo criminal al hermano del jefe de Los Choneros. El arresto se ha llevado a cabo en colaboración con las autoridades de Colombia, ha explicado Reimberg en un mensaje en sus redes sociales.

"El círculo se cierra", se ha congratulado el ministro. Reimberg ha detallado que 'Javi', sobre quien pesaba una orden roja de arresto de la Interpol, está involucrado en casos de lavado de dinero y delincuencia organizada y residía en Colombia bajo una identidad falsa.

Reimberg ha explicado posteriormente en una entrevista para la emisora Caracol Radio que la documentación utilizada por 'Javi' para moverse por territorio colombiano "era legítima", no así la nueva identidad que había adoptado, y ha criticado la falta de colaboración de las autoridades del país vecino.

Así, ha asegurado que una vez identificada esta persona, confiaban en que Colombia acelerara su expulsión, extremo que no se cumplió, por lo que decidieron recurrir a la notificación roja de la Interpol, con los riesgos que eso conlleva.

El ministro ha manifestado que esta operación forma parte de una investigación más amplia, que se remonta año y medio atrás, sobre la supuesta preferencia de los integrantes de Los Choneros por "buscar protección" en Colombia, "donde podían refugiarse y permanecer con tranquilidad".

En esa línea, ha remarcado que el Gobierno colombiano conocía desde hace meses la ubicación de esta persona, y le ha vuelto acusar de falta de cooperación, en un momento en el que las relaciones entre Quito y Bogotá no pasan por su mejor momento, con medidas arancelarias y cruce de reproches de todo tipo, incluidos.

"La Policía colombiana es una institución de primer nivel, pero muchas veces las decisiones políticas no acompañan este tipo de operaciones contra los grupos criminales", ha reprochado el ministro del Interior.

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado la captura de 'Javi' en declaraciones a la prensa en las que ha destacado el "trabajo conjunto y coordinado con todos los mecanismos de cooperación" con la Policía Nacional, lo que ha dado lugar a "un resultado contundente en Bogotá".

"No hay refugio para los criminales", ha defendido antes de pasar a enumerar algunos de los "golpes" dados a "cárteles del narcotráfico de origen ecuatoriano" en territorio de Colombia y que "intentan (...) afectar la tranquilidad de nuestras dos naciones".

Así, ha recordado que entre los peligrosos criminales de Ecuador pero detenidos por las fuerzas colombianas figura 'Lobo Menor', de quien ha destacado que está acusado por el asesinato del candidato a la Presidencia ecuatoriana Fernando Villavicencio en 2023.

Requerido por las autoridades ecuatorianas, está por ver cuál será finalmente el destino de 'Javi'. Mientras tanto, su hermano aceptó en julio de 2025 su extradición a Estados Unidos donde es requerido por siete cargos de tráfico de drogas y de armas. Tras fugarse en 2013, fue recapturado en junio del año pasado.

Su internamiento plantea interrogantes sobre el futuro cercano del grupo criminal que lidera desde hace menos de cinco años y que ya quedó descabezado en 2023 con la muerte de otro de sus principales jefes, Júnior Roldán, alias 'JR'.