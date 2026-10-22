Detenida en Ecuador la excandidata presidencial y líder opositora Luisa González

August 14, 2025, Madrid, Madrid, Spain: Luisa Gonzalez Alcivar, former presidential candidate of Ecuador for the Citizen Revolution party, appeared in Madrid to denounce what her political group considers electoral fraud at the hands of the current Ecuado - Ignacio Lopez Isasmendi / Zuma Press / Europa Pres

La líder de Revolución Ciudadana confirma su detención bajo unas acusaciones "absurdas" y advierte contra una "dictadura" de Daniel Noboa

Su partido denuncia una "detención arbitraria", un caso de 'Lawfare' contra la oposición y un "grava atropello democrático"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La excandidata presidencial Luisa González ha sido detenida este jueves por las autoridades ecuatorianas, según ha denunciado en un primer momento el expresidente Rafael Correa, y confirmado posteriormente la propia política, mientras que la Fiscalía ha anunciado detenciones en el marco de una investigación por financiación política y el gasto electoral durante la campaña presidencial de 2023.

"Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!. Ecuador vencerá", ha indicado el exmandatario en un mensaje difundido en redes sociales sin que haya aportado más detalles sobre su situación.

Horas después, la líder de Revolución Ciudadana ha confirmado en un comunicado su detención, enmarcada en lo que ha denunciado como una "persecución política" y advierte de que hoy es ella la víctima de esta campaña.

"Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente. Los presos políticos de la dictadura están siendo maltratados y torturados", ha asegurado.

González ha agradecido la "infinita solidaridad" recibida, ha tachado de "absurdas" las acusaciones en su contra y ha prometido responder "con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad de Ecuador y un futuro mejor para el país".

Además, ha hecho un llamamiento a la unidad de su formación política y "todas las fuerzas progresistas" del país con el objetivo de "lograr la libertad y la democracia". "Más temprano que tarde, el silencio explotará en cada rincón del territorio y lograremos la tan anhelada democracia", ha agregado.

Según informa la Fiscalía ecuatoriana, las autoridades policiales ejecutaron órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí "contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales", si bien son siete los investigados en esta causa.

El organismo ha confirmado horas más tarde que una de ellas, Wendy Onofre, secretaria del Movimiento RETO --un partido de centro-izquierda también conocido como Lista 33-- se ha entregado "voluntariamente" a las autoriedades en Guayas.

El Gobierno ecuatoriano, a través del primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, ha descartado por completo que la acción de la Fiscalía en contra de Luisa González tenga de trasfondo la época electoral. "Aquí se ha malentendido el concepto de que aquél que está en política, está santificado. No se puede decir que cualquier investigación que se haga en un período electoral esté necesariamente relacionado. Somos cautos, es una investigación previa y estaremos atentos al caso", ha dicho.

CASO LABERINTO

La institución investiga "presuntas irregularidades en la financiación política y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023 por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", el conocido como caso Laberinto.

De acuerdo a las informaciones del diario ecuatoriano 'Primicias', el caso tiene su origen en una denuncia de Diana Atamaint, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), por una supuesta infracción electoral de González cuando disputó la Presidencia a Noboa al no declarar documentalmente el origen de unos fondos de campaña de 2023, si bien las multas fueron saldadas y la causa fue archivada.

Pese a ello, el caso fue derivado el pasado 23 de junio a la Fiscalía por un presunto blanqueo de capitales y en el que figuran como "sospechosos" otras cuatro personas vinculadas a la campaña presidencial de González.

Por su lado, la defensa y el partido de González, Revolución Ciudadana, han denunciado en un extenso comunicado que se trata de una "detención arbitraria e inconstitucional" y "una grave vulneración a las garantías básicas del debido proceso y a sus Derechos Humanos fundamentales", habida cuenta de que las autoridades no han informado del "lugar exacto donde se encuentra retenida ni han permitido el acceso" de sus abogados.

"Hacemos directamente responsable al Gobierno y a las instituciones del orden por su integridad física, psicológica y su vida", han asegurado en una nota en la que atribuyen al Ejecutivo de Daniel Noboa la "instrumentalización aberrante" de la Justicia y en particular de las fuerzas que combaten el crimen organizado.

"Se ha montado de forma exprés una causa penal por presunto lavado de activos que busca disfrazar lo que en estricto Derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña por un monto mínimo de 6.100 dólares", han defendido, denunciando "un acto explícito de persecución de Estado (Lawfare) destinado a proscribir a la oposición".

Es por ello que, ante lo que han tachado de "grave atropello democrático", han insistido en que las autoridades ecuatorianas den parte "de inmediato" de la ubicación de González y que permitan a la dirigente contactar con sus abogados. Además, han anunciado la solicitud de "medidas cautelares urgentes" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).