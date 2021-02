El candidato presidencial ecuatoriano Arauz acompaña a su abuela a votar por la imposibilidad de votar él mismo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de Ecuador Andrés Arauz, apoyado por el expresidente Rafael Correa, izquierda, ha acudido este domingo a un centro de votación de Quito, la capital del país, para acompañar a su abuela, ya que él mismo no puede votar por estar registrado para votar en México.

"Hoy vivimos la fiesta democrática, yo lo hago como siempre, acompañando a mi abuelita. Hoy vota quien me educó desde los dos años, quien me transmitió los valores de amor al prójimo, quien me enseñó la importancia de la educación y el valor de la dignidad", ha destacado Arauz en Twitter tras visitar el Colegio Benalcázar de Quito.

Arauz, candidato de la Unión Por La Esperanza, ha acompañado a su abuela, Flor Celina Galarza, de 106 años de edad.

Por otra parte, el candidato presidencial del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, ha votado en la provincia de Azuay, de la cual es prefecto. "Hay que dar la vuelta la página (...). Hay que dejar atrás odios y divisiones (...). Vamos a ganar apoteósicamente", ha declarado Pérez a la prensa tras ejercer su derecho al voto en la ciudad de Cuenca.

"Estoy muy sensible y hasta las lágrimas se han ido. Voy a pasar a segunda vuelta y estamos seguros de que vamos a ganar las elecciones. Queremos que la democracia triunfe", ha añadido Pérez.

Los votantes eligen al presidente del país con Andrés Arauz, protegido del expresidente Rafael Correa; el conservador Guillermo Lasso y el líder indígena Yaku Pérez como favoritos. En caso de que ninguno se haga con más del 40 por ciento de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, el 11 de abril los candidatos irán a una segunda vuelta.

Además se elige a los 137 diputados que conforman la Asamblea Nacional --seis de los cuales representan a la comunidad ecuatoriana en el extranjero-- y los cinco representantes de Ecuador en el Parlamento Andino.