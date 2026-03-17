Archivo - Detenido un cabecilla del grupo criminal Los Tiguerones durante la primera jornada de toque de queda en Ecuador - Europa Press/Contacto/Mateo Armas - Archivo

ECUADOR, 17 Mar (EUROPA PRESS)

En un operativo realizado en las primeras horas bajo el nuevo toque de queda impuesto en varias provincias de Ecuador, las Fuerzas Armadas lograron la captura de alias 'La Perris', jefe del grupo criminal Los Tiguerones. La acción se llevó a cabo en Santa Lucía, Guayas, gracias a información de inteligencia militar, y se suma a más de 250 arrestos efectuados en el contexto de esta medida.

"El Ejército ecuatoriano, como parte de las Fuerzas Armadas y mediante información de inteligencia militar, ha ejecutado una operación en la madrugada de hoy en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, logrando la aprehensión del ciudadano Bryan Macías, alias 'La Perris', identificado como cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Tiguerones, quien sería responsable de liderar la red de extorsiones en este cantón", comunicó el estamento militar.

Durante el intento de huida en un vehículo, Macías fue interceptado por las autoridades, quienes encontraron un arma de fuego en su posesión. Con él, suman 253 detenidos en solo una noche, acusados de violar el toque de queda y posesión de armas ilegales.

El Ministerio del Interior recalca que el toque de queda se aplica en Guayas, Los Ríos, El Oro, y Santo Domingo de los Tsáchilas, de 23H00 a 5H00, sin otorgamiento de salvoconductos. Quienes tengan vuelos deberán presentar la documentación correspondiente para su desplazamiento.

La medida forma parte de un esfuerzo mayor del presidente Daniel Noboa por combatir el crimen, desplegando cerca de 75.000 miembros de la seguridad nacional, incluyendo más de 30.000 militares y 35.000 policías, para enfrentar a bandas criminales y el narcotráfico. El estado de excepción fue declarado ante conflictos armados internos, catalogando a varios grupos, entre ellos Los Águilas, Los Lobos, los Latin Kings, Los Tiburones y Los Choneros, como terroristas.