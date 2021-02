Casi 180.000 ecuatorianos están llamados a votar en España en las elecciones generales de este domingo

El embajador de Ecuador llama a votar con "alto espíritu democrático" y lamenta la mala situación económica

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de ecuatorianos en España está llamada este domingo a votar en el marco de las elecciones generales, que se llevarán a cabo en plena pandemia de coronavirus y con la vista puesta en la crisis económica.

En territorio español, donde no es obligatorio para los ecuatorianos ir a votar, 179.614 electores están censados para elegir al presidente y vicepresidente del país, lo que supone más de un 43% del voto en el exterior.

La jornada electoral arrancará a las 9.00 y finalizará a las 19.00 en un total de 19 recintos dispuestos a lo largo de la geografía española por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país latinoamericano, que ha estado en contacto con las autoridades autonómicas para la organización de los comicios.

Dichos centros estarán dispuesto en las principales ciudades de España, donde se concentra el 95% del electorado ecuatoriano, de la siguiente manera: Madrid (66.790 electores), Toledo (1.252), Barcelona (35.338), Terassa (995), Navarra (2.656), Murcia (21.824), Jumilla y Yecla (1.083), Lorca (3.533), Cartagena y Mar Menor (2.765), Valencia (17.248), Alicante (6.631), Málaga (2.403), Sevilla y Córdoba (2.892), Almería (1.618), Granada (1.991), Marbella (2.186), Huelva (641), Vera (1.669) y Palma de Mallorca (6.099).

Desde el CNE han matizado que aquellos ecuatorianos que no acudan a votar o no hayan actualizado el padrón no serán sancionados "siempre que demuestren" ante el organismo su "condición de residentes en el extranjero".

Ante una campaña electoral caracterizada por numerosos contratiempos, especialmente en lo referente a la inscripción de los candidatos, el embajador de Ecuador en España, Cristobal Roldán, ha instado a los electores a acudir a las urnas con un "alto espíritu democrático".

Así, ha expresado su preocupación por la "crisis económica fruto de la pandemia", que preocupa notablemente a los ecuatorianos en el exterior. "Todos los gobiernos han tenido que atender requerimientos sanitarios y esto ha despistado de la reactivación económica que teníamos en el horizonte y que ahora se ha pausado", ha lamentado el embajador en una entrevista con Europa Press.

En cuanto a las medidas de "bioseguridad" y las "restricciones sanitarias", ha matizado que serán fundamentales para el correcto desarrollo de los comicios, por lo que ha pedido la colaboración de los ciudadanos ecuatorianos, a los que ha exhortado a votar con "continuidad" y "respeto a la voluntad ajena y el libre pensamiento".

Ante el temor a una baja participación debido a la pandemia, ha recalcado la coordinación con las autoridades a nivel local, que buscan "evitar cualquier posibilidad de que se dé un nuevo brote fruto de la aglomeración".

A la hora de depositar el voto, los electores deberán acudir a los centros asignados con mascarilla, hacer uso del gel hidroalcohólico y respetar las medidas de distanciamiento.

El cambio de domicilio electoral se puede realizar durante todo el año de manera presencial en los Consulados ecuatorianos o mediante registro digital en: https://app05.cne.gob.ec/cambiosexterior/Inicio.aspx

Para consultar el lugar de votación y la mesa asignada, lo que permitirá aligerar el proceso de votación y limitar los contactos, el CNE facilita el siguiente enlace: https://lugarvotacion.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/