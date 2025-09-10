Cientos de jubilados protestan en Ecuador contra el proyecto de ley que reforma la Seguridad Social

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un acto público en Daule, Guayas - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido este miércoles a la calle en Ecuador para protestar contra el proyecto de ley impulsado por el presidente del país, Daniel Noboa, y con el que busca un fortalecimiento de la economía, pero que según las voces críticas podría acarrear un recorte de los derechos de los ciudadanos.

Los manifestantes han pedido a los diputados que se opongan al proyecto de ley para lograr que no salga adelante, mientras que miembros del partido Revolución Ciudadana han tildado la medida de "atraco" para el país latinoamericano.

La normativa permitiría al Gobierno hacerse con fondos de la seguridad social mediante la venta de créditos. "Esto es un robo disfrazado de ley. Quieren privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entregando a la banca privada la cartera de créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios", ha afirmado la diputada opositora Lilian Durán.

"Con esto, los afiliados y jubilados arriesgan sus beneficios, sus pensiones y sus ahorros. La Seguridad Social debería servir a la gente y no a los banqueros", ha apuntado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de "censurar" a las voces que se oponen al proyecto. "El IESS no se vende", ha reclamado, al tiempo que ha trasladado su apoyo a los manifestantes.

Muchos de los presentes han instado a Noboa a abandonar el cargo y han denunciado que este tipo de medidas "ponen en peligro no solo los derechos de quienes están ya jubilados, sino también a las generaciones venideras".