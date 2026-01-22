Colombia responde a Noboa con aranceles del 30% y suspendiendo la venta de energía a Ecuador

Gustavo Petro, presidente de Ecuador. - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha respondido este jueves a los aranceles contra sus exportaciones anunciados en la víspera por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, imponiendo a una veintena de productos ecuatorianos tasas también del 30% y suspendiendo de manera temporal las ventas de electricidad al país vecino.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha anunciado que la decisión de suspender la venta de energía busca garantizar el abastecimiento interno debido a la "variabilidad climática" y las alertas provocadas por la posibilidad de que este 2026 vuelva a aparecer el fenómeno climático conocido como El Niño.

"El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana", ha afirmado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, según recoge un comunicado.

Egea ha señalado que si bien Colombia sigue apostando por la "integración energética y el diálogo entre pueblos hermanos", las condiciones actuales no hacen posible este intercambio sin poner en riesgo el abastecimiento interno.

"Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos", ha remarcado el ministro.

Por su parte, el Ministerio de Comercio ha anunciado aranceles de hasta el 30% a una veintena de productos ecuatorianos, que podría aplicarse a otras exportaciones, en respuesta a los gravámenes de ese mismo porcentaje que el presidente Noboa notificó en la víspera ante la supuesta "falta de reciprocidad" de las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico.

"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas", ha explicado la ministra de Comercio, Diana Morales Rojas.

La ministra ha defendido que cuando las buenas relaciones comerciales entre ambos países se ven interrumpidas por el Gobierno ecuatoriano "de manera unilateral", Colombia "tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo", recoge un comunicado de la cartera de Comercio.

Las medidas del Gobierno colombiano llegan pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que respondería con "reciprocidad" a las decisiones de su homólogo ecuatoriano, al mismo tiempo que puso en valor la lucha que viene llevando acabo el Estado colombiano contra el narcotráfico.