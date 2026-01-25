Ecuador y Colombia coinciden en dialogar, pero no acuerdan una fecha concreta

Archivo - Frontera entre Colombia y Ecuador (archivo). - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ecuador y Colombia han mostrado su disposición a mantener un diálogo para rebajar las tensiones que han supuesto la imposición de aranceles recíprocos del 30% a varios productos, si bien no han acordado ninguna fecha para el cara a cara después de que Bogotá haya propuesto una reunión este domingo y Quito declinara la invitación por motivos de agenda.

"Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", ha aseverado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un mensaje en redes sociales.

Unas palabras que respondían a las declaraciones de la ministra de Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en las que argumentaba que no podían mantener una reunión bilateral debido a que ya tienen establecida otra cita con "un país cooperante importante".

"El día domingo 25 (de enero) ha solicitado Colombia, pero ese día el Ecuador está recibiendo en los salones de la Cancilleria una misión de seguridad de un país cooperante importante, que ya son agendas que se tienen establecidas con los diferentes ministros y no se puede recibir el 25", ha indicado la responsable de Exteriores ecuatoriana.

Sin embargo, ha mostrado su predisposición a mantener un encuentro con las autoridades colombianas en los próximos días. "El Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente para la siguiente semana para poder mantener diálogos. Pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante", ha subrayado.

Para Petro las conversaciones deben centrarse en la coordinación entre ambos países para controlar los puertos marítimos, que ha asegurado que son la puerta de entrada de "insumos de fentanilo" y que además sirven para la "exportación de cocaína".

"Las bandas que crecen en Ecuador, varios de sus líderes hemos capturado en Colombia, y que han sumido a nuestro hermano país en la violencia, se están especializando en el transporte de sustancias en los dos sentidos, cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro", ha concretado el mandatario colombiano.

En este sentido, ha reivindicado sus esfuerzos por implementar una "fuerte coordinación de fuerzas militares y policías y fundamentalmente de la inteligencia" entre Bogotá y Quito, así como ha indicado la lucha de Ejecutivo colombiano por acabar con el tráfico de drogas.

A pesar de los acercamientos, las tensiones se mantienen después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, implementara una "tasa de seguridad" a las importaciones colombianas --del 30%-- alegando una supuesta falta de "firmeza" por parte de las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico.

Una acción que fue rápidamente respondida por el Gobierno colombiano con una tasa, también del 30%, a más de 50 productos con origen ecuatoriano entre los que se incluyen productos agrícolas --como el arroz o los frijoles-- e insumos industriales.