ECUADOR.- Colombia y Ecuador se reunirán en Lima la próxima semana tras crisis fronteriza, informan medios

Colombia y Ecuador se reúnen la próxima semana en Lima tras la crisis en la frontera, según medios - Jorge Londono / Zuma Press / ContactoPhoto

ECUADOR, 19 Mar (EUROPA PRESS)

En un esfuerzo por resolver la reciente crisis diplomática detonada por bombardeos en la zona fronteriza, los gobiernos de Colombia y Ecuador se preparan para un encuentro crucial en Lima, Perú, la próxima semana. Este encuentro, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de marzo, contará con la participación del secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, según informó Caracol Radio.

Aunque aún no se revela quién liderará las delegaciones de cada país, esta reunión busca abordar tensiones no solo en seguridad fronteriza, sino también disputas arancelarias que han marcado las relaciones entre ambos estados. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, lanzó críticas hacia su homólogo colombiano, Gustavo Petro, acusándolo de no combatir con eficacia el crimen organizado.

La convocatoria en Lima surge después de una reunión previa entre los ministros de Defensa de ambos países este miércoles, donde se acordó crear una comisión conjunta para investigar los incidentes en la frontera. Ecuador confirmó que realizó bombardeos contra grupos criminales, principalmente colombianos, siempre dentro de su territorio, pero acusó a Colombia de permitir la libre movilización de estos grupos entre ambos países.

Por su parte, el presidente Petro sostiene que los ataques han impactado territorio colombiano, apoyando su afirmación con la publicación de una fotografía de un proyectil encontrado en cultivos de hoja de coca en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. Este diálogo en Perú representa un paso crucial hacia la solución de esta tensa situación binacional.