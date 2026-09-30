Colombia entrega a Ecuador a la mujer e hija de 'Fito', jefe de 'Los Choneros'

Michelle Jamileth Macías e Inda Mariela Peñarrieta, hija y mujer del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', tras ser entregadas a las autoridades ecuatorianas. - GOBIERNO DE ECUADOR

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han entregado a Ecuador a Inda Mariela Peñarrieta y a Michelle Jamilet Macías, mujer e hija, respectivamente, del líder de 'Los Choneros', José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', detenidas esta semana en el municipio santanderino de Sabana de Torres, acusadas de blanqueo de dinero.

La expulsión se ha realizado de manera conjunta por las autoridades colombianas y ecuatorianas, así como por el FBI, que también participó el pasado domingo en su arresto. Las dos mujeres han sido trasladadas a una base área militar de Bogotá, desde donde partieron rumbo a Ecuador.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha publicado imágenes en sus redes sociales de la llegada de las ambas mujeres, consideradas "objetivos de alto valor" y ha celebrado que gracias a esta "colaboración internacional" se puede seguir "golpeando al crimen organizado y sus economías".

En un primer momento, Ecuador había emitido órdenes de captura con fines de extradición, sin embargo, posteriormente acordó con Colombia la expulsión directa de ambas mujeres, requeridas en su país por el caso 'Blanqueo Fito', que investiga la lavado de activos procedentes de las actividades criminales de 'Los Choneros'.

La esposa e hija de 'Fito' --a la que se podía ver en sus redes sociales haciendo ostentación de su alto poder adquisitivo-- manejaban presuntamente el entramado financiero de la banda mediante empresas fantasma, apunta la investigación tras comprobar inusitados movimientos bancarios.

Fueron llamadas a juicio por estos hechos en marzo de 2026, si bien se encontraban prófugas desde 2025. El cabeza de familia, por otra parte, fue extraditado a Estados Unidos en julio de ese año. Allí se enfrenta a cargos por narcotráfico y delincuencia organizada.