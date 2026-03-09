Colombia impone aranceles del 30% y suspende venta de energía a Ecuador en respuesta a Noboa

Archivo - Ecuador/Colombia.- Colombia responde a Noboa con aranceles del 30% y suspendiendo la venta de energía a Ecuador - Europa Press/Contacto/Andres Moreno - Archivo

ECUADOR, 22 Jan (EUROPA PRESS)

En una reciente escalada de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, el gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, tomó medidas contundentes en respuesta a los aranceles impuestos por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa a las exportaciones colombianas. Colombia decidió aplicar un gravamen del 30% a un conjunto de productos provenientes de Ecuador, afectando a aproximadamente veinte productos de este país vecino. Además, anunció la suspensión temporal de las ventas de electricidad a Ecuador, citando la necesidad de garantizar el abastecimiento interno ante la eventualidad de fenómenos climáticos adversos como El Niño, que se prevé podría afectar al país en el 2026.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia, mediante su ministro Edwin Palma Egea, explicó que esta acción busca asegurar la energía para los hogares colombianos así como para la industria y servicios esenciales, considerándola una medida "responsable, preventiva y soberana", frente a la variabilidad climática actual. Egea agregó que, aunque Colombia valora la integración energética y el diálogo con Ecuador, las actuales circunstancias hacen inviable este intercambio sin comprometer el abastecimiento energético nacional. Manifestó además la voluntad de Colombia de retomar el intercambio eléctrico cuando las condiciones de seguridad energética mejoren y se reconstruya la confianza entre ambos países.

Por otro lado, la ministra de Comercio, Diana Morales Rojas, comunicó que los nuevos aranceles a productos ecuatorianos responden a las acciones del presidente Noboa, quien justificó los aranceles por una supuesta "falta de reciprocidad" de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Morales Rojas aclaró que lejos de buscar una confrontación, estos gravámenes buscan "restablecer el equilibrio del intercambio" y proteger el aparato productivo nacional de distorsiones externas. Argumenta que ante la interrupción unilateral de las buenas relaciones comerciales por parte de Ecuador, Colombia se ve obligada a actuar para corregir esta situación.

Estas medidas surgen horas después de que el presidente Petro anunciara su intención de responder con "reciprocidad" a las decisiones de su homólogo ecuatoriano. Petro subrayó el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, resaltando los esfuerzos continuos del país en esta materia. La situación actual resalta las tensiones entre ambos países y el desafío que representan para las relaciones comerciales y diplomáticas en la región.