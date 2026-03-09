Archivo - Colombia/Ecuador.- Colombia demanda a Ecuador ante la Comunidad Andina contra por su arancel del 30% - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

ECUADOR, 18 Feb (EUROPA PRESS)

El Gobierno colombiano interpuso este martes ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) una demanda contra el arancel del 30% que Ecuador impuso a las importaciones procedentes de Colombia, medida que la CAN ha decidido investigar tras admitir el caso a trámite.

El Ministerio de Comercio de Colombia tomó esta acción con la intención de conseguir la eliminación del citado arancel. La CAN ha dado luz verde a uno de los recursos presentados por Colombia, que busca que lo denominado por Ecuador como "tasa" sea considerado un "gravamen". La emisora Caracol de Colombia reveló este aspecto, señalando que ahora la CAN debe evaluar si la medida ecuatoriana contraviene las normativas comerciales acordadas entre los estados miembros.

En una estrategia de respuesta, el gobierno de Gustavo Petro se encuentra elaborando un decreto para aplicar aranceles a más de 20 productos ecuatorianos en tanto la CAN procede con su evaluación, tal como informó el diario 'El Comercio'.

Del otro lado, el ejecutivo ecuatoriano no se ha quedado atrás y anunció, a través de un comunicado en redes sociales, que ha iniciado "tres procesos en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad" frente a la CAN. Ecuador acusa a Colombia de no cumplir con determinaciones previas del Tribunal Andino de Justicia y de adoptar medidas que no son compatibles con los compromisos regionales.

Ecuador también enfatizó que la decisión de imponer un arancel del 30% a los productos colombianos es una medida de seguridad nacional, arguyendo la ausencia de acciones contundentes por parte de Colombia en el combate al crimen organizado transnacional.

Finalmente, desde Quito se reafirmó el interés en solucionar estas discrepancias bajo el marco institucional que rige la CAN, buscando asegurar un comercio bilateral justo, basado en reglas claras y en el respeto mutuo tanto a los compromisos dentro de la comunidad como a los esfuerzos conjuntos de seguridad.