ECUADOR.- Colombia superó crisis con Ecuador tras ataques a criminales en frontera

Colombia da "por superada" la crisis con Ecuador por los ataques a grupos criminales en la frontera - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

ECUADOR, 20 Mar (EUROPA PRESS)

El Ejecutivo colombiano anunció este viernes que "se dio por superada" la tensión diplomática que se vivió esta semana con Ecuador, a raíz de bombardeos realizados por el país ecuatoriano contra agrupaciones delictivas en la zona limítrofe compartida. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mediante un comunicado que, aunque atribuido al Ministerio de Defensa, fue compartido en su perfil de X, mencionó la decisión de superar el incidente y promover un acercamiento entre los mandos militares de ambos países, adicionalmente a consolidar protocolos operativos en las áreas fronterizas.

Esta decisión surgió después de la visita de una comisión técnica compuesta por los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador al lugar de los hechos, donde determinaron que hay una alta probabilidad de que el proyectil disparado aterrizara en suelo ecuatoriano y, tras rebotar, terminara en Colombia, recorriendo unos 210 metros sin causar daños a personas o propiedades.

Petro destacó el consenso entre ambas naciones, asegurando que la operación ecuatoriana tuvo el fin de combatir amenazas delictivas sin intención de provocar, afectar la confianza o generar tensiones con Colombia. Elaboró sobre la muestra de madurez, profesionalismo y respeto mutuo entre Bogotá y Quito en el esfuerzo conjunto por esclarecer lo sucedido.

En contraste, previo al anuncio de superación de la crisis, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sugirió que el altercado podría ser rezago de la situación electoral en Colombia y de presiones hacia Petro por la industria colombiana, agravadas por la guerra arancelaria entre ambos países. En una entrevista con Radio Centro, Noboa insinuó la posibilidad de nuevas disputas, mencionando "en un mes saldrán con un cuento más".

Estos eventos ocurren en vísperas de una reunión programada para los días 23 y 24 de marzo en Lima, Perú, auspiciada por la Comunidad Andina, donde se anticipa se abordará la mencionada crisis, entre otros temas. Ecuador, por su parte, ha confirmado su acción contra agrupaciones criminales, señalando su compromiso de operar dentro de sus fronteras, aunque criticó a Colombia por no impedir el libre trasiego de estos grupos entre ambos países.