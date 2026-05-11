Comienza en Ecuador el juicio por cohecho contra el expresidente Lenín Moreno

Archivo - Lenín Moreno, expresidente de Ecuador. - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno comenzará a primera hora de este lunes, días después de que el exmandatario regresara al país para declarar ante la Corte Nacional de Justicia tras ser imputado por cohecho en relación con un entramado de corrupción y una red de sobornos en la que estaría también involucrada una empresa china y la planta hidroeléctrica más grande del país.

Tras cinco años en Paraguay, el expresidente tendrá que hacer frente ahora a los cargos que se le imputan por el caso conocido como 'Sinohydro', en el que se le acusa de ser autor directo del delito de cohecho en relación con el supuesto pago de sobornos por 65 millones de euros durante la concesión y construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por parte de la empresa china Sinohydro, cuando ejercía de vicepresidente de Rafael Correa.

Esta red de corrupción habría operado entre los años 2009 y 2018 y, según la Fiscalía, la los pagos ilegales no se realizaron de forma directa sino a través de consultorías "ficticias" y empresas pantalla, además de transferencias bancarias vinculadas al círculo íntimo de Moreno cuando este se encontraba al frente de la Vicepresidencia.

Los sobornos, cuya cifra estimada alcanzaría cerca del 4% del valor total de la obra energética, también estarían relacionados con varias cuentas en el Balboa Bank de Panamá, a nombra de la empresa INA Investment Corporation (fundada por su hermano) y desde las cuales se habrían adquirido bienes de lujo.

El regreso de Moreno, actualmente en Paraguay donde trabaja para la Organización de Estados Americanos (OEA), ha provocado numerosas críticas por parte de miembros de la oposición, que ha acusado al expresidente de "sentirse impune" y volver con "tranquilidad".

La citación a Moreno representa uno de los puntos culminantes de la investigación presentada por la Fiscalía General del Estado en marzo de 2023, en la que se vincula a Moreno, a familiares y allegados, así como a un total de 24 personas con esta red de sobornos en torno a la central, que comenzó sus operaciones en 2016 tras unas obras estimadas en unos 1.700 millones de euros.

El pasado 4 de diciembre, Moreno rechazó todas las acusaciones a través de un vídeo publicado en redes sociales. "No se ha podido probar que haya recibido un solo centavo", declaró el expresidente antes de señalar directamente a Correa y al ex vicepresidente Jorge Glas como responsables.