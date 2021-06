El Concejo Metropolitano de Quito destituye al alcalde Jorge Yunda

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Concejo Metropolitano de Quito ha destituido este jueves al alcalde, Jorge Yunda, a consecuencia de diversos escándalos en los que se le acusa de corrupción y falta de liderazgo en la capital de Ecuador.

Con 14 votos a favor, el concejo acepto el pedido de remoción contra el regidor presentada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, informa el medio ecuatoriano 'El Comercio'.

Yunda "evidenció ser una persona que no está capacitada para asumir y ejercer tan altas funciones", ha dicho el concejal Bernardo Abad durante el proceso de acusación, mientras la abogada Carolina Moreno, del Frente de Profesionales por la Dignidad, ha citado la falta de convocatoria por parte del alcalde a sesiones del Directorio de Metro de Quito, que requiere de la dirección del mismo al ser la obra más relevante de la ciudad.

Asimismo, ha alegado que el alcalde no garantizó los derechos de participación de los ciudadanos y no respetó las resoluciones del ayuntamiento, lo que provocó "daños a la ciudad".

A otros incumplimiento de las resoluciones emitidas por el concejo, ha señalado la abogada Jessica Jaramillo, presente en la sesión, y quien ha asegurado que la destitución ha seguido el debido proceso.

"En la política no hay amigos, hay intereses, en política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado", ha escrito en su Twitter el regidor tras la votación del concejo.

Yunda ha señalado también que espera la notificación sobre su destitución, tras lo que analizará si presenta una consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para lo que tiene un plazo de tres días.

De confirmar el tribunal la destitución, Yunda será reemplazado por el conservador Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito.

Más allá de este hecho, el alcalde enfrenta una investigación por corrupción en relación a unas pruebas defectuosas de COVID-19 adquiridas por su Administración, lo que llevó a un juez en febrero a ordenarle que usara un grillete electrónico en el tobillo. Por su parte, Yunda niega todos los cargos y califica al dispositivo electrónico en su tobillo como un premio por las pruebas que, según él, salvaron 50.000 vidas en medio de la pandemia.