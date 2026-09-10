Condenado a más de nueve años de cárcel el expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram por delincuencia organizada

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía en Ecuador - Veronica Lombeida / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Ecuador ha condenado a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente del país Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram al encontrarlos culpables de ser colaboradores de un delito de delincuencia organizada en el caso Pruebas COVID-19.

"Abdalá B., Jacobo B. y dos personas más comercializaron ilegalmente 21.000 pruebas de COVID-19 durante la pandemia", ha indicado la Fiscalía de Ecuador en una publicación en redes en la cual ha precisado que, tras un proceso que se ha extendido por "más de cinco años", los dos primeros han sido condenados a nueve años y cuatro meses de prisión.

Los otros dos condenados, considerados a ojos de la sentencia "autores directos" del delito de delincuencia organizada, han sido el exagente de tránsito Leandro B. y Sheinman O. Para ellos, el Poder Judicial ha dictaminado una pena de 13 años y cuatro meses. No obstante, a la última persona le ha sido reducida la pena en un tiempo de dos años y ochos meses.

De acuerdo con la Fiscalía del país andino, la estructura delictiva, entre marzo y agosto de 2020, obtuvo beneficios económicos durante la emergencia sanitaria. De ese periodo, agrega el texto judicial, se ha conseguido demostrar que "comercializaron 21.000 pruebas para detectar COVID-19, además de mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo y otros insumos, incurriendo en varios delitos".

Al hilo, la Fiscalía ha apuntado a "enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, peculado de uso y falsificación de documentos públicos".

REACCIÓN DE BUCARAM A LA SENTENCIA

Horas antes de conocerse la sentencia, el propio expresidente, contra quien fue dictada la orden de arresto tras no presentarse por sexta vez a la audiencia para escuchar la sentencia, publicó un mensaje en redes sociales en el cual auguró que sería sentenciado a entre "cinco y siete años de prisión".

Lo hizo asegurando haber solicitado el alta médica "a pesar de estar en peligro de muerte súbita", después de haber estado hospitalizado tras una intervención quirúrgica.

"Quiero que entiendan que ya podré defenderme y el país conocerá las cosas horrorosas de este proceso y aclararé todas las barbaridades que desde las redes sociales y (la cadena de televisión) Ecuavisa se han dicho", aseveró entonces Bucaram advirtiendo que "hoy los oligarcas del país tendrán sangre y sonreirán porque sentencian al más grande líder que ha tenido" Ecuador.

Conocida la resolución judicial, también en redes sociales, el expresidente se asegurado haber "triunfado" arguyendo que "el fallo macabro e inmoral va a ser anulado" porque, ha añadido, posee "la prueba de 40 tweets de uno de los jueces del año 2020 donde despotrica contra" su "familia".

"En cualquier país del mundo, ese juez debía excusarse, pero no lo hizo. Por eso, a pesar de que me diagnostican como paciente de muerte súbita y tengo 13.000 arritmias ventriculares por día, yo pedí que se me diera el alta para escuchar el fallo porque sabíamos que esa sentencia es nula", ha expresado en su publicación convocando a una rueda de prensa a las 13.00 horas (hora local) en su casa, donde presentará los referidos "40 tweets".