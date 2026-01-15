Ecuador consolida la confianza internacional con sólidos indicadores económicos y sociales

El Presidente Daniel Noboa en la entrega de la rehabilitación de la pista de atletismo Emilio Estrada en Guayaquil, en diciembre del 2025. - Cedida

El Gobierno del Ecuador continúa fortaleciendo su imagen como un país confiable y estable ante la comunidad internacional, a través de resultados positivos en materia económica, comercial y social.

Entre los principales indicadores que se reportan en este enero del 2026 están: el Riesgo País que por primera vez se ubica en 492 puntos, frente a los 1. 275 puntos registrados en el periodo, una reducción histórica que evidencia la confianza de los mercados internacionales.

Esta estabilidad se complementa con el fortalecimiento de las Reservas Internacionales, que ascendieron a USD 9.795 millones, y un crecimiento notable en los depósitos de la banca privada, los cuales alcanzaron los USD 59.336 millones.

Según el Ejecutivo, este entorno financiero ha permitido que las exportaciones totales escalen a los USD 30.512 millones, superando los USD 26.019 millones de la gestión previa.

En el ámbito de la economía real, el sector de la construcción logró revertir una caída del -9,9% para situarse en un crecimiento del 6,2%. Un fenómeno similar ocurrió en los sectores de pesca y agricultura, que pasaron de un decrecimiento del -9,7% a un repunte del 18,6%, mientras que el comercio subió al 4,9%.

Estos resultados han tenido un impacto directo en el mercado laboral, donde el desempleo se redujo al 2,6% y el empleo adecuado mejoró hasta alcanzar el 37,1% de la población activa.

En el ámbito social, 373.002 personas fueron beneficiarias de becas y ayudas económicas. La pobreza se redujo al 21,4 % y la pobreza extrema al 8,3 %. Se invirtieron USD 6,5 millones en Escuelas Rurales, permitiendo que 99.099 niños, niñas y adolescentes ingresen al programa de reinserción escolar.

De igual manera, se destinaron USD 86 millones al programa Jóvenes en Acción y USD 73 millones al programa RAÍCES, orientado al crecimiento económico sostenible.

Estos resultados confirman el compromiso del Presidente Daniel Noboa con un modelo de desarrollo que promueve la estabilidad macroeconómica, la inclusión social y el bienestar de la ciudadanía.