Convoy con mil militares y ayuda llegó a Imbabura por disposición del Gobierno ecuatoriano

ECUADOR, 14 Oct (EUROPA PRESS)

En la provincia de Imbabura, golpeada por el impacto del paro indefinido iniciado por organizaciones indígenas, el Ministerio del Interior de Ecuador anunció la llegada de un convoy con ayuda humanitaria y efectivos militares. Johm Reimberg, titular del Ministerio, subrayó la importancia del apoyo a la población en un diálogo con Radio Centro Digital. Reimberg afirmó, "A la gente hay que darle apoyo", añadiendo que la situación de bloqueo está cerca de su fin. "Esto se acaba", dijo, asegurando que las vías pronto estarán despejadas para facilitar el retorno a la normalidad en la provincia.

La caravana, que incluía un centenar de vehículos y mil militares, partió desde Quito hacia Ibarra, ubicada en la misma provincia. Durante el camino, la comitiva fue atacada en el sector de La Esperanza, pero según Reimberg, "nadie nos detiene". Esta declaración se produjo tras enfrentamientos en donde al menos un indígena perdió la vida debido a la represión de las protestas por parte del Ejército.

La vicepresidenta María José Pinto también participó en este esfuerzo, que busca atender el desabastecimiento de varios productos esenciales, como el gas para uso doméstico. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) había llamado a una "gran marcha de la resistencia" en protesta por el fin del subsidio al diésel el pasado 21 de septiembre, desencadenando este conflicto.

Reimberg recalcó el compromiso del gobierno de trabajar en la provincia todo el tiempo que sea necesario, siguiendo una misión encomendada por el presidente Daniel Noboa. Con un llamado a la pronta normalización de la situación, el Ministerio del Interior de Ecuador busca mitigar las tensiones y retomar la calma en Imbabura, corazón de las movilizaciones.