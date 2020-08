Ecuador.- Correa acepta ser candidato a la Vicepresidencia de Ecuador en las elecciones de 2021

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa ha accedido este martes a ser el candidato a la Vicepresidencia del Movimiento Unión Nacional por la Esperanza (UNES), con el ex ministro Andrés Arauz como aspirante presidencial, en las elecciones previstas para el próximo 7 de febrero en la nación andina.

"Acepto esta responsabilidad que me otorgan mis compañeros de participar como candidato a la Vicepresidencia de la república", ha dicho Correa durante una rueda de prensa celebrada de forma virtual este martes, según recoge el diario ecuatoriano 'El Comercio'.

El antiguo mandatario ha querido aclarar que no ha buscado esta nominación electoral, subrayando que supone "un gran esfuerzo" por su parte y que lo hace "por el sueño colectivo de la Revolución" Ciudadana que puso en marcha durante su Gobierno.

La prensa ecuatoriana ya había anticipado el lunes, por fuentes de UNES, que Arauz y Correa serían el binomio presidencial de la coalición izquierdista, de la que forma parte la 'correísta' Fuerza Compromiso Social. La pareja tendrá que ser confirmada en las elecciones primarias del 20 de agosto.

UNES nació el pasado mes de julio con el objetivo declarado de "derrotar a los que han destruido Ecuador", en alusión al actual Gobierno de Lenín Moreno, que llegó al cargo como aliado de Correa, pero ambos se distanciaron en el marco de las investigaciones judiciales contra el ex presidente y su entorno por corrupción.

Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017 con Moreno como 'número dos' durante gran parte de su mandato, fue condenado en abril a ocho años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el caso 'Sobornos', un fallo que fue confirmado en julio por la Corte Nacional de Justicia.

Tanto él como su ex vicepresidente Jorge Glas y otras 16 personas fueron declarados culpables de un delito de cohecho como integrantes de una "red de corrupción" que habría funcionado entre los años 2012 y 2016 desde el Palacio de Carondelet para financiar sus actividades políticas a cambio de la adjudicación de contratos a empresarios.

El ex presidente ecuatoriano, que fue condenado 'in absentia' porque vive junto a su familia en Bélgica, país natal de su mujer, aún puede recurrir en casación, por lo que la sentencia no es firme, si bien su regreso a Ecuador, algo obligatorio para registrarse como candidato, podría implicar su ingreso en prisión.

Correa no puede competir directamente por la Presidencia debido a una serie de enmiendas constitucionales aprobadas en el referéndum de 2018, entre ellas una que prohíbe la "reelección indefinida", cuya aprobación impulsó el propio Correa en 2015.