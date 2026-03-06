Cuba suspende operaciones en su Embajada en Quito tras expulsión de su embajador y personal

Archivo - Cuba/Ecuador.- Cuba confirma el cese de actividad de su Embajada en Quito tras la expulsión del embajador y su personal - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

ECUADOR, 6 Mar (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cuba suspendió las operaciones de su embajada en Quito, tras la decisión del ejecutivo ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, de declarar persona non grata al embajador cubano Basilio Antonio Gutiérrez García, junto a otros miembros del personal diplomático, consular y administrativo. La medida fue calificada por la nación caribeña como "arbitraria, injustificada y hostil".

En un comunicado emitido el viernes, el Ministerio de Exteriores de Cuba anunció que, ante la imposibilidad de mantener una representación diplomática en Ecuador, retiraría con efecto inmediato "todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito", incluyendo el cese de las funciones del inmueble que servía como sede diplomática desde las 10 horas (hora Quito).

La respuesta de Cuba destaca su decepción ante lo que considera una acción "unilateral e inamistosa" por parte del Ecuador, subrayando que esta decisión contradice el espíritu de respeto y cooperación que ha marcado históricamente las relaciones bilaterales.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano argumenta su decisión amparándose en "las facultades que le confiere el Derecho Internacional y de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", sin ofrecer más detalles sobre la causa inmediata de este drástico paso.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel defendió la labor de su personal en Ecuador, asegurando su estricto cumplimiento de las leyes locales sin entrometerse en asuntos internos. Además, sugirió que la decisión ecuatoriana podría estar influenciada por "el reforzamiento de la agresión de Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política".

La tensión entre ambos países quedó manifiestamente expuesta con la reciente publicación de un video por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, donde presuntamente se muestra a un hombre quemando documentos en la terraza de la embajada cubana, acción que Noboa describió como "Parrillada de papeles".