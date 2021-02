Una delegación de IU se desplaza a Ecuador como observadora de los comicios en el país

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de IU se desplazará a Ecuador para hacer de observadores electorales con motivo de los comicios presidenciales y a la Asamblea Nacional, que se celebran en el país iberoamericano este domingo.

En Ecuador ya se encuentra el eurodiputado de la formación Manu Pineda, al que acompañan otros cargos como la dirigente de IU Maite Mola, en calidad también de vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, y el responsable federal de Política Internacional, Francisco Pérez Esteban.

También ha viajado a Ecuador el diputado de Unidas Podemos y miembro de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Antón Gómez-Reino. A su vez, el politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, indicó en redes sociales que también iba a participar como observador electoral invitado por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador

El Parlamento Europeo ha avisado este martes de que no ha enviado ninguna misión de observación a las elecciones que se celebrarán en Ecuador el próximo domingo, por lo que no valorará sus resultados y si algún eurodiputado lo hace será a título individual y no en representación de la institución.

"Ningún miembro del Parlamento Europeo ha recibido el mandato de observar o comentar este proceso electoral en nombre del PE", advierten en una declaración conjunta los eurodiputados David McAllister y Tomas Tobé, copresidentes del grupo en la Eurocámara de apoyo a la democracia y coordinación electoral.

El pasado domingo el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, firmó una declaración con otros líderes de la izquierda latinoamericana para pedir transparencia en las elecciones de Ecuador, que elegirán al presidente del país y los representantes de la Asamblea Nacional..

Los firmantes, integrantes de Espacio Futuro, punto de encuentro de liderazgos latinoamericanos y españoles impulsado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), exigen que se respeten "de forma escrupulosa" los procedimientos democráticos para garantizar unos comicios "limpios, transparentes y en igualdad de condiciones".