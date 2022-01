Denuncian ataques contra los diputados ecuatorianos que apoyaron ampliar ley del aborto por violación

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de la Asamblea Nacional de Ecuador José Agualsaca y Yhajaira Urresta han sido víctimas de amenazas y ataques por su apoyo a la propuesta legislativa que garantiza la interrupción del embarazo a las mujeres y niñas víctimas de violación.

Así lo ha revelado este miércoles su compañera en Unión por la Esperanza (UNES) Gissela Garzón ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quien se ha solidarizado con ellos por los ataques de todo que han recibido, incluyendo la puesta en duda de su pertenencia a pueblos y nacionalidades indígenas.

La Comisión de Justicia de la Asamblea de Ecuador aprobó esta semana con seis votos a favor fijar en 28 semanas el plazo para interrumpir el embarazo en casos de violación en mujeres mayores de 18 años, mientras que las menores y aquellas con algún tipo de discapacidad no tendrán que ajustarse a ningún plazo para abortar.

Urresta, una de las personas agraviadas, ha agradecido las muestras de solidaridad de su compañera de filas y ha lamentando que la desinformación haya echado por tierra el trabajo de seis meses de la comisión, informa el diario ecuatoriano 'El Universo'.

Por su parte la diputada de Izquierda Democrática Johanna Moreira (ID) ha censurado estos ataques, los cuales, ha dicho, proceden incluso desde algunas bancadas de la Asamblea. "No hay que entrar en el juego, esos ataques quieren dividirnos y ponernos en confrontación contra nosotros mismos", ha dicho.

En esa línea se ha manifestado el presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, quien ha recordado que esos ataques no solo los han sufrido algunos integrantes de la mesa, sino también diferentes organizaciones de la sociedad civil, y ha remarcado que pese a las amenazas seguirán trabajando por las niñas, adolescentes, y mujeres que sufren diariamente la violencia sexual y emocional.

Sin embargo, no todos los miembros de la comisión se han expresado en estos términos. Es el caso del diputado Ricardo Vanegas, del movimiento político Pachakutik, quien ha minimizado las amenazas. "A mi también me atacan todos los grupos feministas y no vengo a quejarme aquí (...) y tampoco he pedido que nadie se solidarice conmigo", ha dicho.

Este miércoles la comisión continúa con el debate de la propuesta que será enviará a la Asamblea para su análisis y votación definitiva el próximo 25 de enero. El Tribunal Constitucional de Ecuador aprobó la despenalización del aborto para mujeres víctimas de violación en abril de 2021. Hasta ese momento, Ecuador sólo consideraba legal el aborto en caso de riesgo para la salud de la madre.