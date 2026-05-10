Ecuador destina 22 millones a compensar en la factura de la luz a un millón de afectados por los apagones de abril

Archivo - El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha anunciado este sábado que destinará una partida de 22 millones de dólares (unos 18.656.000 de euros) a la compensación temporal en las facturas de luz de más de un millón de usuarios que se vieron afectados por las interrupciones "no programadas" de suministro eléctrico del pasado mes de abril, "ocasionadas por la ola de calor y descargas atmosféricas registradas en varias zonas del país".

"El presidente (Daniel) Noboa cumple su palabra y dispone compensación en planillas eléctricas correspondientes al mes de abril para los usuarios de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) y la EEQ (Empresa Eléctrica Quito)", reza un comunicado compartido por Presidencia en redes sociales.

Este subsidio, regulado mediante decreto ejecutivo, será aplicable a facturas de consumo de abril, "considerando hasta 180 kilovatios hora por hogar", que sería el equivalente al consumo promedio de las familias ecuatorianas, de acuerdo con el Ejecutivo del país.

En lo que a CNEL respecta, la medida favorecerá a alrededor de un millón de usuarios, con una compensación calculada en 19 millones de dólares. Por su parte, para la Empresa Eléctrica Quito, el beneficio llegará a cerca de 119 mil usuarios, con un monto estimado de tres millones. Así, en su conjunto, esta disposición supondrá un alivio económico cercano a 22 millones de dólares y beneficiará a más de 1,1 millones de usuarios afectados.

Desde el Ministerio de Ambiente y Energía ecuatoriano han señalado que, durante las próximas semanas, algunos usuarios podrían recibir "planillas en fechas cercanas", si bien han aclarado que estas no responden a un doble cobro, sino a la aplicación del calendario habitual de facturación; es decir, a períodos de consumo diferentes.

Así, las facturas emitidas hasta las dos últimas semanas de mayo corresponderán al consumo de abril e incluirán la compensación, mientras que los recibos recibidos a partir del 1 de junio serán los que reflejen el consumo del mes de mayo.

A fin de facilitar el procedimiento, el Ministerio ha anunciado que las empresas distribuidoras llevarán a cabo jornadas informativas y ofrecerán atención personalizada en distintas zonas del país con el objetivo de explicar "el detalle de la compensación y el calendario de facturación".

Finalmente, el Gobierno ecuatoriano ha asegurado que esta medida busca "brindar alivio económico a las familias ecuatorianas" y responder "oportunamente a los efectos ocasionados por las condiciones climáticas registradas durante abril".