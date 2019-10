Ecuador.- Detenida la gobernadora de la provincia ecuatoriana de Pichincha por incitar a la violencia en las protestas

Publicado 14/10/2019 16:00:07 CET

Correa denuncia una "brutal represión contra dirigentes de la Revolución Ciudadana"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gobernadora de la provincia ecuatoriana de Pichincha, Paola Pabón, ha sido detenida este lunes por, presuntamente, incitar a la violencia durante la ola de protestas contra la reforma económica del Gobierno de Lenín Moreno.

"Tras investigaciones de la Fiscalía, con apoyo de la Policía, fueron detenidos Paola P., Christian G. y Pablo D", ha anunciado el Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.

Además, agentes de la Fiscalía y Policía han registrado la casa de Pabón en Quito, entre otros lugares, y se han incautado de "equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación".

"Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas", ha denunciado Pabón en la misma red social. "Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma", ha apostillado.

Moreno, en el mensaje a la nación que ofreció hace una semana, acusó al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y algunos de sus aliados, entre ellos Pabón, de orquestar las protestas para derrocar a su Gobierno en un "golpe de Estado". También señaló al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

La prefecta de Pichincha negó entonces cualquier complot para derrocar a Moreno, achacando las protestas a la reforma económica, si bien reconoció que había estado recientemente en Venezuela, a donde también han viajado en los últimos tiempos Correa y algunos de sus colaboradores.

Gobierno y manifestantes llegaron el domingo a un acuerdo para poner fin a las protestas a cambio de suspender el decreto ejecutivo que elimina las subvenciones al combustible, la medida más polémica de la reforma económica, para negociar uno nuevo.

En estos once días de protestas, durante los cuales ha sido necesario declarar el estado de excepción e imponer toque de queda, al menos siete personas han muerto y más de mil han sido detenidas.

"BRUTAL REPRESIÓN"

Correa, por su parte, ha considerado que la detención de Pabón es fruto de "la brutal represión contra dirigentes de la Revolución Ciudadana", el partido político que creó tras su ruptura con Moreno y Alianza PAIS.

El ex presidente ha denunciado que, "después de neutralizar a los indígenas, el Gobierno de Moreno ha arremetido con todo contra los 'correístas'", advirtiendo además de que "van a inventarse 'falsos positivos' para tratar de mitigar su derrota". "Típicas tácticas de las dictaduras", ha subrayado.

Así, ha sostenido que, aunque Pabón ha sido acusada de "bloquear caminos con volquetas" es "falso". "La que bloqueó el puente de Unidad Nacional para evitar la libre movilidad de los ecuatorianos fue la alcaldesa de Guayaquil, como ella mismo declaró", ha apuntado en Twitter.

Correa ha esgrimido que "el que debería estar preso es Moreno". "¿Acusarán a Moreno de dictar allanamientos y prisiones solo por nombrar personas con su odio demencial?", ha planteado.