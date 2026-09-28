Detenidas en Colombia la esposa y la hija de alias 'Fito', líder de la banda ecuatoriana 'Los Choneros'

Detención de la esposa y la hija de alias 'Fito', líder de la banda ecuatoriana 'Los Choneros' - GOBIERNO DE ECUADOR

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han detenido en el departamento de Santander a la esposa y a la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', el líder de la organización criminal ecuatoriana 'Los Choneros', que fue extraditado a Estados Unidos procesado por narcotráfico y contrabando de armas. Ambas mujeres, consideradas "objetivos de alto valor" para Ecuador, contaban con órdenes de captura de Interpol por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales de la banda.

La captura de Inda Mariela Peñarrieta y su hija Michelle Jamilet Macías se ha llevado a cabo en el municipio de Sabana de Torres en el marco de la operación transnacional 'Gran Fénix 059', ha anunciado el Ministerio de Interior ecuatoriano. El dispositivo ha contado con la coordinación de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía de Colombia, junto a la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, y el apoyo del FBI estadounidense. Las autoridades seguían el rastro de las detenidas desde que fueron expulsadas de Argentina en enero de 2024.

Según las investigaciones oficiales, las arrestadas manejaban presuntamente el entramado financiero de 'Los Choneros' mediante el uso de empresas fantasma para el lavado de activos, delito por el cual fueron llamadas a juicio el pasado mes de marzo en el denominado caso 'Blanqueo Fito'. El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, ha celebrado el éxito del operativo advirtiendo a las bandas criminales de que "no importa dónde se escondan". Reimberg ha adelantado además que ambas mujeres serán trasladadas a la cárcel de máxima seguridad de La Roca.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado en redes sociales que entregará a las detenidas a la justicia del país vecino, asegurando que el territorio colombiano "no será refugio para las finanzas del crimen transnacional".

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha agradecido la colaboración de su homólogo poniendo en valor los "resultados" del trabajo conjunto. "El dinero (del lavado de activos) compra armas, paga sicarios y sostiene extorsiones. Es la estructura con la que aterrorizan a las familias ecuatorianas. Ahora regresan al Ecuador a responder a los ecuatorianos", ha sentenciado Noboa.