Detenido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusado de delincuencia organizada y lavado de activos

La Fiscalía General de Ecuador anunció este martes la captura de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el transcurso de una operación relacionada con la investigación del caso 'Goleada', relacionado con presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos.

Álvarez, quien también enfrenta acusaciones en otro caso denominado 'Triple A', por el supuesto delito de almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos, fue capturado en su domicilio situado en Samborondón, en la provincia de Guayas, durante la madrugada.

La Fiscalía igualmente reportó la detención de otras diez personas vinculadas al caso, incluidos Antonio y Xavier, hermanos del alcalde y altos cargos del Barcelona Sporting Club, equipo de fútbol de la ciudad de Guayaquil.

En el momento de su arresto, Álvarez no portaba la tobillera electrónica que se le había asignado como medida cautelar en el marco de las investigaciones del caso 'Triple A', según divulgó la Fiscalía a través de sus redes sociales.

Durante la operación, se incautaron teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, ordenadores, dinero en efectivo y documentos relacionados con el caso 'Goleada', que investiga una red de lavado de dinero y evasión fiscal.

El alcalde será trasladado a Quito, donde su abogado informó que la Fiscalía presentará formalmente los cargos y solicitará las medidas cautelares apropiadas.

Entre las reacciones destacadas se encuentra la del expresidente Rafael Correa, quien expresó su indignación y apoyo a Álvarez en redes sociales con mensajes como "¡Qué es esto! Ya basta!", "Nos gobiernan delincuentes" o "Narcodictadura".

Tatiana Coronel, vicealcaldesa de Guayaquil, relacionó el arresto con la postura de oposición de Álvarez y criticó al gobierno por dirigir sus acciones contra rivales políticos en vez de enfrentar los casos con evidencia clara de corrupción. Coronel argumenta "Defender hoy a Aquiles Álvarez es defender el derecho a disentir y a fiscalizar al poder sin represalias. Guayaquil no va a callarse y el país tampoco debería hacerlo".