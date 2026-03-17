Detenido un cabecilla del grupo criminal Los Tiguerones durante la primera jornada de toque de queda en Ecuador

Archivo - Tropas del Ejército de Ecuador patrullando Quito - Europa Press/Contacto/Mateo Armas - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Ecuador ha anunciado este lunes la detención de un cabecilla de la organización criminal Los Tiguerones durante la primera jornada del toque de queda decretado en las provincias de Guayas (suroeste), Los Ríos (centro), El Oro (sur) y Santo Domingo de los Tsáchilas (norte) y que ya suma más de 250 arrestos, según las cifras oficiales.

"El Ejército ecuatoriano, como parte de las Fuerzas Armadas y mediante información de inteligencia militar, ha ejecutado una operación en la madrugada de hoy en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, logrando la aprehensión del ciudadano Bryan Macías, alias 'La Perris', identificado como cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Tiguerones, quien sería responsable de liderar la red de extorsiones en este cantón", ha anunciado el estamento militar en un comunicado difundido en redes sociales.

Según esta descripción de los hechos, en el momento de su arresto, Macías circulaba en un vehículo con el que "ha intentado darse a la fuga", una fuga frustrada por las fuerzas de seguridad "pocos kilómetros más adelante". Tras alcanzarlo, los militares han hallado un arma de fuego en su poder.

El cabecilla de Los Tiguerones es una de las 253 personas detenidas en Ecuador por incumplir el toque de queda y por tenencia ilícita de armas durante la primera noche en la que ha estado vigente la medida, según ha informado el Ministerio del Interior del país latinoamericano y han recogido medios locales.

La Policía de Ecuador ha recordado que el toque de queda permanece vigente en cuatro de las 24 provincias del país entre las 23.00 y las 5.00 horas (hora local). "Durante este periodo no se emitirán salvoconductos y las personas que tengan vuelos programados deberán movilizarse portando los documentos que avalen su viaje", ha indicado.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha desplegado a cerca de 75.000 efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales, entre ellos más de 30.000 militares y más de 35.000 policías, con el objetivo de acabar con la minería ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico.

El Ejecutivo ya declaró el estado de excepción ante la existencia de un "conflicto interno armado" debido a la actividad de grupos armados, considerados a partir de ese momento como "terroristas", entre ellos la banda delictiva Los Águilas, la pandilla de Los Lobos, los conocidos Latin Kings, la banda criminal de Los Tiburones o el cartel del narcotráfico Los Choneros.