Detenido en Ecuador el conocido como "líder invisible" de la banda criminal Los Choneros

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Ecuador ha anunciado este lunes la detención de Celso Moreira Heredia, conocido como "líder invisible" de la banda criminal Los Choneros --declarada hace días como organización terrorista por las autoridades de Estados Unidos-- durante un operativo en la provincia de Manabí, en el oeste del país, en el que han sido arrestadas otras cinco personas.

"Alias 'Celso', recordado por la narcofiesta que indignó al país y que incluso se burló de la justicia tras haber sido liberado, creyó haber escapado de la ley. Hoy, vuelve a enfrentarla: el Bloque de Seguridad, conformado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo capturó nuevamente, cumpliendo la promesa hecha a los delincuentes: la cárcel o el infierno", ha declarado en un comunicado.

La cartera militar ha celebrado así la nueva detención del "líder invisible" de Los Choneros, después de que "en julio de 2024 recibió medidas sustitutivas por parte de un juez que no estuvo del lado de los ecuatorianos", ha indicado tras su anterior captura en mayo de ese año en la localidad de Guayaquil acusado de "crimen organizado y tráfico ilícito de drogas". "Mientras el Bloque de Seguridad lo capturaba, la Justicia lo liberaba", ha denunciado.

En esta ocasión, 'Celso' ha sido detenido en posesión ilegal de armas de fuego en una operación en la que han sido detenidos asimismo "cinco presuntos lincuentes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública".

El Ministerio ha asegurado que 'Celso' "ha construido su poder desde las sombras: sin ser la cara visible de la organización, movía hilos claves en la estructura criminal, controlando operaciones y alianzas, manteniéndose oculto tras lujos, excesos y una fachada de fiesta y opulencia".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el pasado jueves desde la capital ecuatoriana, Quito, la designación por parte de Washington de Los Choneros así como de la banda Los Lobos como organizaciones terroristas.

El jefe de Los Choneros, José Macías Villamar, alias 'Fito', capturado en Ecuador a finales de junio, fue extraditado un mes más tarde aceptó a Estados Unidos para ser juzgado por siete cargos de tráfico de drogas y armas.