Detenido en Ecuador el hijo del expresidente Abdulá Bucaram de cara a su extradición a EEUU

Archivo - Policía de Ecuador - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ecuador han anunciado la detención de Jacobo Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996-1997), en el marco de una operación en Guayaquil, antes de agregar que será extraditado a Estados Unidos, donde está requerido por la Justicia del país norteamericano.

"Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos y otras dos personas vinculadas a este caso, fueron detenidos por la Policía Nacional en Guayaquil", ha dicho el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

"Serán enviados a ese país conforme al proceso correspondiente", ha agregado, sin especificar qué delitos se le imputan en Estados Unidos, antes de subrayar que esta operación envía un mensaje "claro". "No hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad", ha manifestado.

"Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional y todo el Bloque de Seguridad, seguimos actuando con firmeza", ha sostenido en un mensaje en redes sociales. "Quien tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que responder", ha zanjado.

La detención de Jacobo Bucaram llega cerca de dos meses después de que un tribunal de Ecuador lo condenara junto a su padre a más de nueve años de cárcel tras ser declarados culpables de ser colaboradores de un delito de delincuencia organizada en el caso Pruebas COVID-19.

La Fiscalía sostuvo que esta estructura delictiva obtuvo entre marzo y agosto de 2020 beneficios económicos durante la emergencia sanitaria. De ese periodo, agrega el texto judicial, se ha conseguido demostrar que "comercializaron 21.000 pruebas para detectar COVID-19, además de mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo y otros insumos, incurriendo en varios delitos".