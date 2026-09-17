Detenido en EEUU un empresario de Ecuador imputado por el asesinato en 2023 de Fernando Villavicencio

Archivo - El asesinado candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio (archivo) - Rodrigo Buendia/La Nacion Via Zu / Dpa - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario ecuatoriano Xavier Jordán Mendoza, imputado por su supuesto papel en el asesinato en agosto de 2023 de Fernando Villavicencio, entonces candidato a la Presidencia de Ecuador, ha sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El Sistema de Localización de Detenidos del ICE refleja que Jordán se encuentra detenido en el Centro Correccional Winn, situado en la ciudad de Winnfield, en el estado de Luisiana, sin que las autoridades de Estados Unidos se hayan pronunciado al respecto.

El empresario habría sido detenido junto a su esposa en la ciudad de Doral, en el estado de Florida, según ha confirmado un abogado de Jordán en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Ecuavisa, sin que por ahora haya más detalles sobre los procedimientos contra él.

Jordán es uno de los siete imputados por la Fiscalía de Ecuador por el asesinato de Villavicencio, tiroteado a la salida de un acto de campaña en la capital, Quito, a menos de dos semanas de las elecciones, en las que se impuso el actual presidente, Daniel Noboa. Entre los acusados figura también Wilmer Chavarría, líder de la banda criminal Los Lobos y detenido en España.