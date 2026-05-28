Detenidos en Ecuador dos ciudadanos de EEUU "de alta peligrosidad" por sus vínculos con el narcotráfico

Archivo - Bandera de Ecuador. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ecuador han anunciado la detención de dos ciudadanos de Estados Unidos, considerados "de alta peligrosidad", y que eran reclamados por las autoridades estadounidenses por sus vínculos con el narcotráfico.

"La Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector de Ponceano, norte de Quito, que permitió la captura de dos ciudadanos estadounidenses considerados objetivos de alta peligrosidad y requeridos por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico", ha informado el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, en un mensaje en redes sociales.

El ministro ha identificado a los detenidos como Andrew Hamilton y Guillermo Octavio Eguez, ambos de nacionalidad estadounidense y reclamados por las autoridades del país norteamericano.

En esta operación se registraron dos inmuebles donde tenían un presunto centro de cultivo, procesamiento y distribución de marihuana, en los que se han encontrado 46 macetas con plantas de esta sustancia. También se hallaron documentos de indentificación falsos "que habrían sido utilizadas para permanecer en la clandestinidad dentro del país".

Según ha informado Reimberg, los detenidos "fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el trámite legal correspondiente". "Seguimos trabajando", ha subrayado.

Ecuador es considerado un importante aliado de Washington en la región y en los últimos meses han realizado operaciones conjuntas contra "organizaciones terroristas" en el país sudamericano en el marco de la colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Durante el mandato de Guillermo Lasso (2021-2023), Quito firmó acuerdos con Estados Unidos para el envío de fuerzas militares terrestres y marítimas al país para combatir a organizaciones vinculadas al narcotráfico.