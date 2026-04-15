Detenidos en Ecuador dos presuntos miembros de Los Lobos acusados de asesinato y extorsión

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Ecuador han detenido este miércoles a dos presuntos miembros de la pandilla de Los Lobos acusados de asesinato y extorsión tras una operación contra el crimen organizado realizada en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, en el centro del país.

La Policía Nacional, que ha defendido este tipo de operaciones y ha afirmado que con ellas busca frenar la violencia en varias provincias de Ecuador, ha indicado que los dos presuntos integrantes del grupo se encuentran bajo custodia. Ambos han sido acusados de la comisión de una serie de delitos que incluyen, además, secuestros y robos de vehículos.

La operación ha recibido el nombre de 'Atlas 055' y, durante la misma, se ha procedido al arresto de Aarón R., conocido como 'Pelao Aarón', y Klever Q., alias 'Sapo'. Los dos permanecerán encarcelados a medida que avanzan las investigaciones, según informaciones del diario 'El Comercio'.

Las unidades de inteligencia e investigación de la Policía habían localizado previamente un edificio utilizado por la "estructura delictiva" para realizar sus operaciones. Los agentes han logrado así incautarse de armas, teléfonos móviles y una cantidad indeterminada de droga, elementos que han pasado ya a la cadena de custodia.

Los Lobos figura entre los grupos armados que el Gobierno ha catalogado como "terroristas". Esta denominación se enmarca en el "conflicto armado interno" que declaró el presidente del país, Daniel Noboa, a principios de 2024.

Las autoridades ecuatorianas atribuyen a estas estructuras el aumento de la violencia registrada en Ecuador durante los últimos años. Frente a este escenario, el Ejecutivo ha reforzado su estrategia de seguridad y mantiene una ofensiva directa contra estas organizaciones, tal y como aseguran desde el Gobierno, que impuso en marzo un toque de queda nocturno en cuatro provincias.