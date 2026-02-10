Detienen al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por supuesta delincuencia organizada y lavado de dinero

Archivo - Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, durante un acto de campaña de la entonces candidata presidencial, Luisa González. - Europa Press/Contacto/Alejandro Baque - Archivo

La Fiscalía General de Ecuador ha informado este martes de la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco de la investigación por el caso 'Goleada', por supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Álvarez, que tiene otro caso pendiente por el presunto delito de almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos denominada 'Triple A', ha sido detenido durante la pasada madrugada en su casa de Samborondón, en la provincia de Guayas.

Además del arresto del alcalde de Guayaquil, la Fiscalía ha informado de la detención de otras diez personas, entre ellas sus hermanos Antonio y Xavier, presidente y director del equipo de fútbol de la ciudad de Guayaquil, Barcelona Sporting Club.

En el momento de su detención el alcalde de Guayaquil no llevaba la tobillera electrónica, tal y como se había establecido como medida cautelar mientras avanza la investigación del caso 'Triple A', informa la Fiscalía en sus redes sociales.

Las autoridades han requisado teléfonos móvil, dispositivos electrónicos, ordenadores, dinero en efectivo y documentación relacionada con el caso 'Goleada', que investiga una supuesta trama de lavado de dinero y defraudación de impuestos.

Álvarez será trasladado a Quito, según ha informado su abogado. En la capital ecuatoriana, donde la Fiscalía presentará los cargos contra él de manera oficial y solicitará las medidas cautelares que considere.

REACCIONES

Uno de los primeros en reaccionar ha sido el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. "¡Qué es esto! Ya basta!", ha escrito en sus redes sociales, en las que ha compartido mensajes de apoyo a Álvares. "Nos gobiernan delincuentes", o "Narcodictadura", son algunas de las afirmaciones que ha publicado.

Por su parte la vicealcaldesa Tatiana Coronel ha relacionado el arresto de Álvarez con su papel como "una de las voces de oposición más frontales del país" y ha afeado al "desgobierno" que dirija sus ataques a rivales políticos en lugar de hacía aquellos casos "con indicios claros de corrupción".

"Esto ocurre mientras se expone a un sistema judicial en crisis que opera con parsimonia frente a procesos graves y responsabilidades evidentes. En ese mismo sistema, a un alcalde opositor, sin sentencia ni condena, se lo llevan", ha afeado.

"Defender hoy a Aquiles Álvarez es defender el derecho a disentir y a fiscalizar al poder sin represalias. Guayaquil no va a callarse y el país tampoco debería hacerlo", ha manifestado en redes sociales.