Dictan prisión provisional para sospechosos de planear muerte del candidato Villavicencio

Ecuador.- La Justicia ordena prisión provisional para los sospechosos de idear el asesinato del candidato Villavicencio

ECUADOR, 24 Oct (EUROPA PRESS)

En Quito, la jueza María Luz Ortiz dictaminó la detención provisional contra Xavier Jordán y José Serrano, señalados como cerebros detrás del homicidio del aspirante a la presidencia Fernando Villavicencio, acontecido en agosto de 2023. Durante una sesión judicial solicitada por la acusación, se resolvió cambiar la medida de presentación en el consulado ecuatoriano en Miami por el arresto preventivo, mientras continúa la investigación.

La situación de ambos en Estados Unidos es muy diferente. Serrano lleva más de dos meses detenido en un centro para migrantes debido a su residencia ilegal, esperando una decisión sobre su posible extradición. Mientras tanto, Jordán, quien reside legalmente en Miami, ha cumplido con las presentaciones consulares hasta que el FBI realizó un registro en su domicilio, aunque su defensor niega cualquier relación con este caso.

Adicionalmente, Jordán enfrenta investigaciones en el caso 'Metástasis', relacionado con una red de corrupción vinculada al narcotráfico, que implica a sectores de la justicia, la policía y la política ecuatoriana, controlada por el fallecido Leandro 'El Patrón' Norero.

También se acusa en el homicidio de Villavicencio a Daniel Salcedo, ya en prisión, quien apuntó a Jordán como financiador del crimen, y al exdiputado de Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, de quien se desconoce el paradero.

Este asesinato, sucedido a escasos días de las elecciones, resalta el deterioro de la seguridad en Ecuador, un país que hasta hace poco se contaba entre los más seguros de la región. Por este crimen, ya se dictó sentencia a cinco personas como ejecutores materiales, incluido Edwing Angulo, alias 'Invisible', destacado líder de la banda Los Lobos.