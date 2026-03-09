Diez personas murieron en dos ataques en la provincia de Manabí, Ecuador

Archivo - Ecuador.- Mueren cerca de diez personas en dos ataques en la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador - Mateo Armas / Xinhua News / Contactophoto

ECUADOR, 24 Feb (EUROPA PRESS)

Diez personas perdieron la vida en dos violentos ataques perpetrados por individuos armados y no identificados en diferentes localidades de la provincia de Manabí, en la costa oeste de Ecuador. Este suceso ocurre en un contexto de escalada de violencia que azota la región, a pesar de la implementación de un estado de excepción por parte de las autoridades.

En el cantón de Jama, específicamente en la localidad de Camarones, se registró el incidente más letal este lunes, donde siete individuos fueron asesinados dentro de una hacienda. Hasta ahora, las identidades de las víctimas no han sido reveladas y las autoridades aún no han podido determinar los responsables del ataque.

Por otro lado, en Canoa, perteneciente al cantón de San Vicente, se reportó otro incidente casi al mismo tiempo, donde dos personas que viajaban en un mototaxi fueron emboscadas y asesinadas por sujetos armados que se trasladaban en motocicletas. Este hecho fue reportado por el diario 'El Comercio'.

Manabí se posiciona como una de las provincias con mayores niveles de violencia en todo Ecuador, situación que llevó al país a ser declarado en estado de "conflicto armado interno" desde 2024, medida impuesta por el presidente Daniel Noboa. La intención de esta decisión gubernamental es contrarrestar la acción de bandas criminales y armadas que operan en la zona.