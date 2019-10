Ecuador.- Dimite la ministra de Inclusión Económica y Social de Ecuador tras las protestas contra el Gobierno

Publicado 18/10/2019 20:32:38 CET

La ministra de Inclusión Económica y Social de Ecuador, Berenice Cordero, ha ofrecido este viernes su dimisión al presidente, Lenín Moreno, tras las multitudinarias protestas contra la reforma económica del Gobierno, que desataron una crisis política.

"Hoy, he presentado al señor presidente mi renuncia como ministra de Inclusión Económica y Social. Ha sido un privilegio servir bajo su liderazgo", ha anunciado Cordero en Twitter.

Cordero, que llegó al cargo en diciembre de 2017, ha asegurado en declaraciones a la prensa que su salida del Gabinete no está relacionada con las manifestaciones. "Me voy con mucha tranquilidad y agradecida con el presidente Moreno que me permitió trabajar desde este espacio", ha dicho.

Moreno ha designado a Iván Granda, hasta ahora secretario de Anticorrupción, como nuevo ministro de Inclusión Económica y Social. "Muchos éxitos", le ha deseado Cordero, asegurando que la transición ha sido "ordenada y oportuna".

Las protestas estallaron a principios de octubre contra la reforma económica diseñada por el Gobierno conforme al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir 4.200 millones de dólares.

Las manifestaciones, lideradas por los indígenas, se centraron en la derogación del decreto que eliminaba los subsidios al combustible. Tras una semana se disturbios en Quito que dejaron al menos ocho muertos y más de mil detenidos, Moreno dio marcha atrás.

Desde el pasado domingo, el Ejecutivo y los indígenas negocian nuevos ajustes económicos que sustituyan al denominado "paquetazo". El Gobierno ha subrayado que se asegurará de los subsidios al combustible, ya recuperados, no beneficien a los contrabandistas y a "los más ricos".