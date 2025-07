Dimite el ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca

Lo sustituirá Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social durante el primer mandato de Noboa

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca, ha presentado este martes su renuncia a un cargo que ha ocupado desde noviembre de 2024, integrando así el círculo más próximo al presidente del país, Daniel Noboa, si bien no ha alegado los motivos de su decisión más allá de "abrir nuevos desafíos".

"Con gratitud y profundo respeto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Gobierno (...). Señor presidente: sépalo bien, renuncio al cargo, pero no a la causa, ni a la lucha. Es momento de abrir nuevos desafíos, de recuperar la vida que congelé por servir a los ecuatorianos", ha señalado en una carta difundida en redes sociales en la que ha asegurado que seguirá "luchando (...) por un Ecuador con instituciones que protejan, no que traicionen; con líderes que sirvan, no que se sirvan".

De la Gasca ha aprovechado la misiva para sacar pecho de haber "plantado cara a una "guerra de guerrillas" que se había gestado "en contra" del mandatario ecuatoriano, "logrado tender puentes en la Asamblea Nacional, sin pactos mafiosos o "narcovalijas" como otrora" o dejado "un país en calma y con una gobernabilidad fortalecida".

Al frente de dicha cartera estará Zaida Rovira, según el anuncio de la Presidencia ecuatoriana, que ha destacado de ella "su amplia y reconocida trayectoria en el sector público" tras dirigir el Ministerio de Inclusión Económica y Social durante el primer mandato de Noboa.

Rovira, que se ha desempeñado como gobernadora de Guayas desde febrero de 2025, ha manifestado su agradecimiento a los ciudadanos de esta provincia en un mensaje en su cuenta de la red social X señalando que asume el nuevo cargo "con la firme convicción de seguir trabajando por mi país, por la paz y por el bienestar de todos los ecuatorianos" y ha transmitido su agradecimiento a los ciudadanos de la provincia que dirigía hasta ahora.

"Esto no es una despedida. Nos seguiremos encontrando, ahora desde un nuevo espacio, con la misma fuerza de siempre. Porque Guayas no tiene tiempo que perder, y el Nuevo Ecuador tampoco", ha declarado.