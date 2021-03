Dimite el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Gallegos

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Gallegos, ha presentado este jueves su dimisión por razones personales, según ha informado la prensa ecuatoriana.

La renuncia de Gallegos se produce un día después de que el Ecuador llamase a consultas a su embajador en Argentina, Juan Vázconez, para revisar de forma "exhaustiva" las relaciones diplomáticas con el presidente argentino, Alberto Fernández, quien dijo que a pesar de las diferencias con la vicepresidenta, Cristina Fernández, no rompería con ella porque "no es Lenín Moreno (el presidente de Ecuador). Yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina".

Fernández hizo alusión al hecho de que Moreno llegó a la Presidencia de Ecuador gracias al apoyo del expresidente Rafael Correa, que actualmente se encuentra en Bélgica tras ser condenado a ocho años de prisión por corrupción. Desde que se conoció la sentencia, Moreno ha vertido numerosos ataques contra Correa.

A falta de un comunicado oficial, Gallegos ha confirmado al medio ecuatoriano 'El Comercio' su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, si bien aún no ha dado a conocer los motivos concretos. Hasta que Moreno nombre un nuevo ministro, el viceministro de Relaciones Exteriores, Arturo Cabrera, ocupará el cargo.

Luis Gallegos fue nombrado titular de la cartera el 9 de julio de 2020, tras la renuncia de José Valencia.

Esta nueva dimisión se suma a las recientes renuncias del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por polémicas sobre la gestión de la pandemia y la distribución de las vacunas; el ministro del Interior, Patricio Pazmiño, por la crisis carcelaria, y el secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán.