Dos heridos graves en Ecuador durante el paro indefinido, denuncian organizaciones indígenas

Archivo - Ecuador.- Seis muertos en un ataque contra un bar en Ecuador - POLICÍA NACIONAL DE ECUADOR - Archivo

ECUADOR, 20 Oct (EUROPA PRESS)

Las protestas que marcan el paro nacional indefinido en Ecuador, iniciado el pasado 21 de septiembre por organizaciones indígenas, han resultado en graves incidentes de violencia, con al menos dos heridos de consideración atribuidos a la respuesta de las fuerzas de seguridad.

En medio de las tensiones, se reportó el caso de Braulio Steven Morales Farinango, un joven de 18 años, quien resultó gravemente herido en Otavalo tras un enfrentamiento. Según informaciones divulgadas por una vocera de la Comuna San Pedro de Cotacachi durante una declaratoria pública, Morales fue víctima de un disparo por parte de militares, lo cual le causó la pérdida de una pierna, poniendo en riesgo su vida. “Nuestro compañero está herido por bala militar. Es un joven deportista que acaba de perder su pierna”, declaró la portavoz, citada por el portal Ecuador Inmediato.

Por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), principal entidad que lidera el paro, ha denunciado otro caso preocupante en Quito. “Denunciamos que Jaime S., comunero del Pueblo Kitu Kara, fue impactado en el rostro con un disparo de perdigón, directo al ojo, mientras pedía a la Policía que no lanzara gases lacrimógenos dentro de las viviendas en San Miguel del Común y Santa Anita. Jaime podría perder su ojo”, comunicó la organización.

La CONAIE critica duramente lo que considera una “patrón de represión sistemática” por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, argumenta una grave violación a los Derechos Humanos y la integridad de la población durante las movilizaciones.

Las movilizaciones y cortes de carretera han sido una constante desde el inicio del paro indefinido, frente a lo cual el Gobierno ha optado por desplegar al Ejército en un intento de controlar la situación, estrategia que ha derivado en estos lamentables sucesos.