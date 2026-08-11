Ecuador contabiliza seis viviendas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia

Afectaciones dadas a conocer por el Gobierno de Ecuador, atribuidas al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió horas antes a Colombia - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ecuador han cifrado en al menos seis las viviendas que se han visto afectadas en su territorio por causa del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes a Colombia dejando un balance de más de un centenar de víctimas mortales.

"Al momento, se reportan seis viviendas y seis familias afectadas, además de un bien privado, en (las provincias de) Carchi (norte), Esmeraldas (noroeste) y Guayas (suroeste)", ha informado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del país andino en una publicación en redes sociales.

Concretamente, la autoridad ecuatoriana ha señalado que se han registrado grietas y caída de mampostería en las viviendas afectadas. No obstante, las personas residentes en ellas no presentan "impactos a su integridad física" y "se mantienen en sus viviendas".

En la tarde de este mismo lunes, el Instituto Geofísico de Ecuador ha informado de un terremoto de magnitud 3,4 en la escala de Richter registrado en la provincia de Guayas, con una profundidad de 67 kilómetros.

Cabe recordar que el país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una gran franja de 40.000 kilómetros que rodea dicho océano, y que concentra el 75% de la actividad volcánica y el 90% de los terremotos.