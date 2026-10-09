Ecuador desplegará drones estadounidenses MQ-9 Reaper en sus fronteras y para hacer frente al narcotráfico

Archivo - Especialistas en armamento de la Fuerza Aérea de EEUU cargan munición real en un dron MQ-9 Reaper durante un ejercicio de entrenamiento - Tsgt. Paul Duquette/Us Air / Zuma Press / Europa P

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Ecuador ha anunciado la incorporación de drones estadounidenses MQ-9 Reaper --empleados, entre otros escenarios, en la guerra contra Irán-- para la vigilancia de sus fronteras y contra el narcotráfico.

"La cooperación internacional con Estados Unidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento", ha anunciado la cartera ecuatoriana en una publicación en redes en la que presenta estas aeronaves no tripuladas como "los nuevos cazadores del narcotráfico".

El titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ha enmarcado la adquisición de estos drones, "que tienen una autonomía de 24 horas y una capacidad de recorrido de 400 kilómetros", en "un proyecto de fortalecimiento de control fronterizo" que el Ejecutivo de Daniel Noboa está "arrancando".

"Con dos de estos cubrimos los 732 kilómetros de frontera con Colombia", ha destacado Loffredo, ensalzado el despliegue "con una tecnología FLIR (siglas en inglés de infrarrojo de barrido frontal), LIDAR (detección y localización por luz), térmica, electroóptica" y también "inteligencia artificial para empezar a aprender que lo que está detectando".

Asimismo, Quito dispondrá de sensores en tierra y en agua "para detectar el movimiento de personas, vehículos y embarcaciones", así como "cámaras electro-ópticas, un clúster de satélites que nos van a permitir ver en tiempo real todo el territorio ecuatoriano"