ECUADOR.- Ecuador despliega 10.000 militares en tres provincias occidentales para combatir la violencia

ECUADOR, 16 Jan (EUROPA PRESS)

En un esfuerzo por combatir la creciente ola de violencia en el oeste de Ecuador, el Gobierno ecuatoriano lanzó la operación 'Ofensiva Total', desplegando alrededor de 10.000 militares en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. Esta acción, presentada por el Ministerio de Defensa, busca enfrentar las "estructuras criminales" que azotan estas zonas, particularmente afectadas por los altos niveles de violencia.

El Ministerio de Defensa, en su comunicación, explicó que la operación se ejecuta "bajo objetivos reservados" y que implica la intervención en "sectores priorizados", los cuales fueron identificados mediante "análisis de Inteligencia militar". Esta estrategia resalta el compromiso del gobierno para restaurar la seguridad y el orden en las áreas más golpeadas por la criminalidad.

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, destacó que el mando militar permanecerá de manera indefinida en la provincia de Guayas, epicentro de los índices más elevados de homicidios en el país, para liderar desde allí las operaciones. En palabras de Loffredo, para los criminales sólo existen dos destinos: "la cárcel o el infierno".

Esta decisión gubernamental surge en respuesta a las alarmantes cifras de violencia registradas en el país. En 2025, Ecuador contabilizó más de 9.000 asesinatos, alcanzando una tasa de aproximadamente 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, situándose así como uno de los países más violentos de la región, según datos provenientes del Observatorio del Crimen Organizado. La operación 'Ofensiva Total' representa un paso firme del Gobierno de Ecuador para revertir esta tendencia y garantizar la seguridad de sus ciudadanos en las provincias más afectadas por la criminalidad.