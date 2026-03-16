ECUADOR.- Ecuador despliega 75.000 militares en respuesta al toque de queda impuesto para combatir el crimen organizado

Archivo - Ecuador moviliza a 75.000 uniformados tras comenzar su toque de queda contra el crimen organizado - Europa Press/Contacto/Veronica Lombeida - Archivo

ECUADOR, 16 Mar (EUROPA PRESS)

Las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador estarán sometidas a un toque de queda desde este domingo y hasta el 31 de marzo, según anunció el gobierno. Esta medida se toma como parte de la "Ofensiva total" del ejecutivo liderado por Daniel Noboa, cuyo objetivo es combatir la minería ilegal, el crimen organizado y el narcotráfico.

Para llevar a cabo esta misión, el gobierno ha desplegado aproximadamente 75.000 miembros de las fuerzas de seguridad del país, incluyendo más de 30.000 militares y más de 35.000 policías. El toque de queda se aplicará desde las 23.00 hasta las 5.00 horas, restricción horaria que busca "recuperar el control de los espacios dominados por mafias" y "proteger a las familias ecuatorianas", como aseguró Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa de Ecuador.

Loffredo, en un mensaje previo al inicio del toque de queda, argumenta que se intensificarán las operaciones contra las amenazas identificadas en todo el territorio nacional y solicitó la colaboración y respeto de la población hacia las medidas impuestas.

Las autoridades ecuatorianas han hecho un llamado a la población para que respeten el horario de toque de queda, permanezcan en sus domicilios durante las horas establecidas, cumplan con las disposiciones de las autoridades y reporten cualquier emergencia a través de los canales oficiales.

En un giro interesante, el ministro del Interior, John Reimberg, reveló que agentes del FBI están colaborando con las autoridades locales, tras la apertura de su primera oficina en Quito, como parte de un esfuerzo más amplio de cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.

Esta decisión gubernamental se da tras el reconocimiento por parte de Noboa, a través de un decreto en 2024, de la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador, causado por la presencia de grupos organizados y hostiles en el territorio nacional.