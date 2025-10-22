ECUADOR, 21 Oct (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ecuatoriana liberó a a un ciudadano luego de ser deportado por Estados Unidos tras sobrevivir a un ataque ejecutado por el ejército de dicho país contra un supuesto narcosubmarino en aguas del mar Caribe la semana pasada. El liberado fue parte de los ocupantes de la embarcación objeto del ataque y, según las autoridades de Ecuador, no existen pruebas que impliquen su participación en delitos dentro de la nación, motivo por el cual no procedía su detención.

El diario 'El Comercio' reveló que el individuo no tenía casos abiertos o pendientes en Ecuador, lo que facilitó su liberación una vez fue deportado por Estados Unidos. Este anuncio sigue al comunicado del presidente Donald Trump el fin de semana pasado, donde afirmó que Estados Unidos devolvería a Ecuador y Colombia a los dos sobrevivientes de la incursión del jueves anterior. Trump destacó que la embarcación transportaba una gran cantidad de narcóticos y calificó el ataque como un "gran honor", resaltando que con su acción se eliminó un submarino que llevaba a bordo a "cuatro conocidos narcoterroristas", resultando dos de ellos muertos. "Al menos 25.000 estadounidenses habrían muerto si hubiera permitido que este submarino llegara a la costa. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados", argumentó.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han interceptado varias embarcaciones en el mar Caribe, que según reportes, transportaban drogas en aguas internacionales. Sin embargo, hasta el reciente ataque no se habían reportado supervivientes de estas intervenciones.