Ecuador mata a un importante "narcoterrorista" asociado a Los Choneros en una operación conjunta con EEUU

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un acto público en Daule, Guayas (archivo) - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha informado este miércoles de que las Fuerzas Armadas del país, en una operación conjunta realizada con las fuerzas de Estados Unidos, han matado a un importante "narcoterrorista" conocido como 'Charlie' y considerado un "operador logístico y financiero" vinculado a la banda criminal Los Choneros.

"Nuestras Fuerzas Armadas, en cooperación con el Mando Sur, ejecutaron una operación en la que fue abatido el objetivo militar alias 'Charlie'", ha indicado Noboa en un mensaje difundido a través de redes sociales durante su visita a la ciudad estadounidense de Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Así, ha amenazado con que este "es el resultado para todos aquellos que busquen amenazar a los ecuatorianos y para aquellos que creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo". "Esta batalla no termina en nuestras fronteras", ha apuntado.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, afirmó que 'Charlie' sí pertenecía supuestamente a la organización, el grupo criminal más antiguo del país andino, pero también al Frente Oliver Sinisterra, disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Además, Loffredo ha asegurado que el hombre también tenía nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que "su misión principal era la de sembrar terror" en el país. En este sentido, ha aseverado que 'Charlie', cuyo nombre real no ha sido revelado por las autoridades, era uno de los "objetivos militares de mayor valor en suelo ecuatoriano".

Loffredo, que ha confirmado que otras dos personas murieron en el marco de la operación, ha detallado que ambos eran "miembros de la seguridad" del propio 'Charlie'.

Por su parte, el Mando Sur de Estados Unidos ha felicitado a las Fuerzas Armadas de Ecuador por su "exitosa operación contra los narcoterroristas vinculados a Los Choneros". "Una vez más, Ecuador ha demostrado su firme determinación para combatir el flagelo de las organizaciones narcoterroristas violentas que amenazan a nuestros ciudadanos y al hemisferio occidental", ha destacado en un comunicado.

"Mantenemos nuestro firme compromiso de apoyar a nuestros socios de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas en la lucha contra las amenazas terroristas transnacionales, como Los Choneros, en todos los ámbitos que pretenden explotar", recoge el texto.