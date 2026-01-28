Ecuador protesta ante EEUU tras intento de ingreso de agente de ICE a su consulado en Minneapolis

EEUU/Ecuador.- Ecuador protesta a EEUU por el intento de un agente del ICE de entrar en su consulado en Minneapolis - Europa Press/Contacto/Amy Katz

ECUADOR, 28 Jan (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Exteriores de Ecuador manifestó su inconformidad el día martes frente a las acciones de Estados Unidos, tras reportar un intento de ingreso de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a su legación diplomática en Minneapolis, ciudad que se encuentra inmersa en una fuerte operación antimigratoria bajo la gestión de Donald Trump.

Desde la sede consular en Minneapolis, se notificó que un agente del ICE pretendió entrar a las instalaciones aproximadamente a las 11.00 horas, según informó la cónsul ecuatoriana. Los empleados del consulado evitaron su acceso, poniendo en marcha medidas de emergencia para salvaguardar a los ecuatorianos presentes.

En respuesta a esta situación, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, procedió a entregar una nota de protesta a la embajada estadounidense en Ecuador. En ella se exige que no se vuelvan a repetir incidencias similares en ninguna de las representaciones consulares de Ecuador en Estados Unidos. Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han comentado al respecto.

Esta acción se desarrolla en medio de la Operación 'Metro Surge', llevada a cabo en Minneapolis por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el ICE, bajo la dirección de Gregory Bovino. Esta campaña ha resultado en más de 3.000 arrestos hasta la fecha, incluyendo la lamentable muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales y la detención de un menor de 5 años, cuya deportación fue suspendida recientemente por un juez federal.