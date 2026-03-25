ECUADOR.- Ecuador solicita a España agilizar extradición del cabecilla de 'Los Tiguerones'

Archivo - Ecuador.- Ecuador insta a España a facilitar la extradición del líder de la organización criminal 'Los Tiguerones' - EUROPA PRESS - Archivo

ECUADOR, 23 Mar (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, recalcó este lunes la necesidad de que España colabore en la extradición de William Joffre Alcívar, alias 'comandante Willy', líder de 'Los Tiguerones'. Reimberg expresó su deseo de que Alcívar regrese a Ecuador "para pagar por todo el daño que hizo a los ecuatorianos", según comentó a los medios locales.

Reimberg se mostró preocupado por la presencia de un criminal "que es capaz de poner bombas y matar gente" en España, donde, tras una decisión de la Audiencia Nacional, Alcívar tiene la posibilidad de reiniciar su vida. La extradición fue rechazada después de que se cumplió el plazo para que Quito presentara garantías de seguridad.

En respuesta a una entrevista que Alcívar dio al diario 'El Mundo', Reimberg también desmintió las acusaciones sobre el supuesto apoyo de grupos criminales a la campaña del presidente Daniel Noboa, resaltando que la opositora Revolución Ciudadana tuvo un respaldo claro dentro de los centros penitenciarios.

El ministro advirtió que, pese a los esfuerzos de Alcívar por evadir a la justicia, "tiene aquí reservado en la Cárcel del Encuentro su espacio". La detención de los líderes de 'Los Tiguerones' por parte de la Guardia Civil, después de usar documentación falsa en España, marca un hito importante, recordando que esta organización está detrás del asesinato del fiscal César Suárez a inicios del año, un caso significativo que involucraba investigación sobre narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.