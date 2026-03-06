EEUU anuncia acciones conjuntas con Ecuador contra organizaciones terroristas en el territorio sudamericano

Archivo - EEUU anuncia operaciones conjuntas con Ecuador contra "organizaciones terroristas" en el país sudamericano - CAF - Archivo

ECUADOR, 4 Mar (EUROPA PRESS)

El Ejército estadounidense, en conjunto con las fuerzas armadas de Ecuador, lanzaron operativos contra entidades catalogadas como organizaciones terroristas en el territorio ecuatoriano el pasado 3 de marzo, según comunicó el Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). Aunque no se proporcionaron detalles sobre detenciones o bajas, se subrayó el impacto de estas operaciones en la lucha contra el narcoterrorismo en Latinoamérica y el Caribe.

SOUTHCOM destacó la importancia de esta colaboración como un reflejo del compromiso por enfrentar las amenazas que representan los narcoterroristas en el hemisferio. "Tomamos acciones decisivas contra aquellos que han perpetuado el terror, la violencia y la corrupción en nuestras sociedades", señalaron en un comunicado.

El comandante de SOUTHCOM, Francis Donovan, extendió sus felicitaciones a las fuerzas armadas ecuatorianas por su valentía y determinación en esta batalla contra el narcoterrorismo dentro de sus fronteras. "Su inquebrantable compromiso es merecedor de reconocimiento", afirmó Donovan.

Mientras tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aún no ha emitido comentarios específicos sobre estos operativos. No obstante, recientemente anunció la implementación de acciones militares y policiales junto a naciones aliadas para combatir al crimen organizado, incluyendo la imposición de un toque de queda en cuatro provincias azotadas por la violencia entre el 15 y el 30 de marzo.

Noboa, en declaraciones previas, enfatizó la urgencia de asegurar la paz y la seguridad para el pueblo ecuatoriano, prometiendo una lucha decidida contra el crimen organizado en colaboración con aliados regionales.

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó varias operaciones contra la minería ilegal, subrayando el inicio de una nueva fase en la lucha contra el narcoterrorismo y este ilícito. "Nuestras Fuerzas Armadas continuarán enfrentando con determinación, junto a aliados estratégicos, al crimen organizado", proclamó el ministerio a través de sus canales oficiales.