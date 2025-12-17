EEUU despliega personal militar en operación temporal junto al Ejército ecuatoriano en base de Manta

Archivo - EEUU despliega a su personal militar en una operación temporal con el Ejército de Ecuador en la base de Manta - CANCILLERÍA DE ECUADOR EN X - Archivo

ECUADOR, 17 Dec (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este miércoles la llegada de fuerzas militares estadounidenses a la base de Manta, en Ecuador, señalando el inicio de una operación conjunta temporal con las fuerzas ecuatorianas, bajo los recientes acuerdos de defensa establecidos entre ambas naciones. La Embajada estadounidense en Ecuador confirmó la llegada de este contingente a la base aérea ubicada en la costa del Pacífico, poco después de la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, quien finalizó los acuerdos de colaboración.

La Embajada señaló via X que este operativo busca incrementar la capacidad de las fuerzas militares de Ecuador para luchar contra los narco-terroristas, asegurando que la operación se alinea con la legislación ecuatoriana. Esto ocurre en un contexto donde el país sudamericano recientemente votó en contra de permitir que bases extranjeras operen en su territorio.

"Esta operación conjunta está diseñada para proteger a Estados Unidos y a Ecuador frente a las amenazas que compartimos", agregó la Embajada, reflejando un interés mutuo en la seguridad regional.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también se pronunció sobre este operativo, indicando que "esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico", además de enfrentar a aquellos que han intentado desestabilizar al país. Noboa había defendido la posiblidad de reutilizar la base de Manta para operaciones estadounidenses, pese a la oposición evidenciada en las urnas, donde el 60 por ciento de la participación votó en contra del regreso de las bases militares extranjeras.

Este despliegue de fuerzas en Manta revive la presencia estadounidense en una locación estratégica que ya fue utilizada por Estados Unidos hasta el año 2009, cuando el gobierno de entonces liderado por Rafael Correa decidió no renovar los acuerdos con Washington. La ciudad portuaria de Manta, cercana al archipiélago de Galápagos, es considerada clave para el control del narcotráfico, la migración ilegal y la pesca ilícita.

Además, este operativo se inscribe en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región, incluyendo un despliegue sin precedentes cerca de las costas venezolanas en el Caribe, y operaciones en el Pacífico donde se han realizado ataques contra supuestas embarcaciones de narcotráfico desde septiembre, resultando en la muerte de casi un centenar de personas.